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В прошлом году почти наполовину выросло число нарушений судебных решений о временной защите от насилия, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация.

Средний возраст агрессора — 43 года, и в большинстве случаев это член семьи: в 263 случаях агрессором является муж, а в 130 — сын. Средний возраст жертвы составляет 47 лет, при этом в 838 случаях жертвами становились женщины, а в 56 — мужчины.

В прошлом году Госполиция приняла 894 решения об отделении агрессора от других членов домохозяйства, что на 247 больше, чем годом ранее. В прошлом году в полицию поступило 1342 постановления суда о временной защите от насилия, что на 218 больше, чем годом ранее. В прошлом году выявлено 894 нарушения судебных решений о временной защите от насилия — это на 327 нарушений больше, чем в 2022 году.

Всего в прошлом году на учете состояли 4435 лиц, в отношении которых принято решение суда о временной защите от насилия, что на 627 больше, чем годом ранее.

Комментируя эти данные, начальник Госполиции Арманд Рукс в пятницу заявил журналистам, что общество и организации все чаще сообщают о насилии в семье.

С целью улучшения ситуации полиция намерена ввести электронный надзор за агрессорами. Планируется, что такая система будет работать по принципу трех точек, а именно, с помощью специального устройства для жертвы и браслета для агрессора, а также путем отправки сигнала в полицию, если агрессор приблизится к жертве.

Для внедрения упомянутого превентивного инструмента еще необходимо внести поправки в законы, а также провести закупочные процедуры. При этом известно, что покупка системы будет недешевой, однако полиция будет искать различные источники финансирования.

В качестве отдельного решения в полиции в тестовом режиме начнет применяться тревожная кнопка, которая позволит информировать полицию об угрозе и местонахождении защищаемого лица, что обеспечит более быстрое реагирование без необходимости отдельно связываться с защищаемым лицом.

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