Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI
В 2023 году 51% населения Латвии сделали пожертвования Украине, сообщила агентству LETA представительница Фонда интеграции общества (SIF) Илзе Сарканабола.

Она отмечает, что помощь и поддержка, оказываемая народом Латвии Украине и украинским гражданам в Латвии, по-прежнему высока.

Согласно последним данным исследования Kantar Latvija, проведенного по заказу SIF, в 2022 году 56% сделали пожертвования на поддержку Украины или украинских беженцев, а в 2023 году 51% людей лично оказали некоторую помощь или поддержку Украине.

Чаще всего латвийцы помогали деньгами — это делали 26% жителей. Еще 17% респондентов жертвовали предметы первой необходимости, такие как продукты питания, средства гигиены, лекарства, еще 16% выразили поддержку Украине при помощи соцсетей.

В мероприятиях в поддержку Украины участвовали 8% опрошенных, 6% респондентов подписались на портале Manabalss.lv за предоставление Украине статуса официальной или потенциальной страны-кандидата в Евросоюз, а 14 % указали, что оказывали другие виды поддержки.

По мнению менее половины или 44% населения Латвии, для прекращения войны на Украине необходимо сделать все необходимое, чтобы Россия проиграла и оккупированные территории были возвращены Украине.

Общество Tavi draugi оказывает гуманитарную помощь жителям Украины в Латвии и Украине, организуя и координируя добровольное участие жителей Латвии, организаций и компаний в оказании поддежки.

В целом с февраля 2022 года в объединении работали более 5000 волонтеров, в Украину отправлена ​​гуманитарная помощь на сумму более семи миллионов евро, а украинским вооруженным силам оказана поддержка на сумму не менее 200 000 евро.

Опрос проводился исследовательской компанией "Kantar Latvija" в декабре 2023 года. В опросе приняли участие постоянные жители Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.

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