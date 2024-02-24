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Уровень безработицы в Латвии в прошлом году составил 6,5% экономически активного населения, что на 0,4 процентного пункта меньше, чем в 2022 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В 2023 году в Латвии было 61,5 тыс. безработных в возрасте от 15 до 74 лет, что на 3,7 тыс. меньше 2022 года. Среди женщин уровень безработицы составил 5,4%, среди мужчин — 7,6%.

Согласно данным ЦСУ, в четвертом квартале 2023 года уровень безработицы вырос на 0,3 процентного пункта до 6,8%. В четвертом квартале в Латвии было 64 200 безработных, что на 4,4% больше, чем в третьем квартале.

Безработица среди молодежи от 15 до 24 лет в 2023 году составила 12,3%, что на 3 процентных пункта меньше 2022 года. За год количество безработной молодежи уменьшилось на 1900 человек, а удельный вес в общем числе безработных — на 2,2 процентного пункта.

В 2023 году 31,4% или 432 тыс. жителей в возрасте от 15 до 74 лет были экономически неактивны, то есть не работали и активно не искали работу. По сравнению с предыдущим годом численность экономически неактивного населения уменьшилась на 2600 человек, или 0,6%.

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