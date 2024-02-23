Озеро Велэзерс ("Чертовом озере" — в переводе на русский) в рижском районе Югла находится в плохом экологическом состоянии, рыба в водоеме гибнет из-за нехватки кислорода, сообщила агентству LETA ведущий научный сотрудник Латвийского института гидроэкологии Инта Диманте-Деймантовича.

В Латвийский институт гидроэкологии поступили сообщения от местных жителей о погибшей рыбе. Однако нет оснований опасаться, что массовая гибель рыбы связана с плановыми работами по очистке озера, говорится в сообщении института. Представители института поясняют, что очистка озера еще не состоялась, а начнется в мае. Сейчас проводятся технико-экономические обоснования и подготовка к этому процессу.

Предварительное исследование озера, которое проводилось в течение нескольких месяцев, подтверждает, что его экологическое состояние плохое, о чем и свидетельствует массовое затопление рыбы, отмечает Диманте-Деймантовица.

"Рыба погибла из-за нехватки кислорода. С образованием ледяного слоя количество кислорода резко уменьшилось. Даже в верхнем слое содержание кислорода в два раза ниже, чем нужно рыбам", — рассказали представители института и указали, что толстый и стойкий слой льда в этом году увеличил гибель рыбы.

Плановая очистка озера будет реализована в рамках проекта Trust Alum, и одним из преимуществ процесса станет улучшение кислородного режима, пояснила представитель института.

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