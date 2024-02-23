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Военное присутствие в Латгальском регионе усиливается за счет строительства военного полигона "Селия", подчеркнул министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные") во время двухдневного визита в Латгалию и Айзкрауклский край.

Как сообщил агентству LETA представитель Министерства обороны Артурс Данга, в ходе визита в четверг и пятницу министр встретился с жителями и должностными лицами самоуправлений, а также с представителями региональных подразделений Национальных вооруженных сил.

Спрудс отмечает, что во время регионального визита два напряженных дня были потрачены на отработку решений по вовлечению общественности в комплексную национальную оборону.

"Имперские амбиции наших восточных соседей никуда не исчезнут. Поэтому важно, что именно сейчас мы целенаправленно работаем над строительством крупнейшего полигона в Балтии — "Селии", введением службы

обороны и усилением "Земессардзе" Это увеличит наше военное присутствие на восточных рубежах и разовьет готовность к реагированию", — отметил Спрудс.

Министр обороны встретился с представителями Айзкрауклского, Даугавпилсского и Аугшдаугавского краев, чтобы обсудить планы гражданской обороны, роль самоуправлений в кризисном регулировании, а также ход строительства военного полигона "Селия".

Спрудс открыл Латгальский региональный семинар по комплексной обороне государства с целью стимулирования участия общественности в обороне страны. Министр также посетил Даугавпилсский университет и Даугавпилсскую среднюю школу, а также встретился с представителями неправительственных организаций Латгальского региона.

Спрудус посетил 55-й пехотный батальон "Земссардзе", 34-й пехотный батальон "Земессардзе" и полигон Meža Mackeviči 3-й Латгальской бригады "Земессардзе", чтобы ознакомиться с инфраструктурой и условиями тренировок, а также а также встретиться с земессаргами, военнослужащими и командным составом.

В 2023 году Сейм принял закон о создании военного полигона "Селия" Екабпилсского и Айзкрауклского краев.

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