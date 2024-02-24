Согласно решению Цесисской краевой думы, с мая этого года пенсионеры Цесского края получат две бесплатные поездки в месяц на общественном транспорте, сообщает агентство LETA.

Отныне 100-процентная скидка на проезд будет предоставляться на две поездки в течение календарного месяца в общественном транспорте автобусами пассажирского перевозчика AS CATA на определенных маршрутах на территории Цесского края.

Отмечается, что бесплатный проезд предусмотрен для лиц старше 75 лет, основное место жительства которых задекларировано на территории Цесского края.

Для получения льготы пенсионер должен подать заявление о назначении пособия и выдаче электронной абонентской карты в центр обслуживания клиентов, предъявив действующий документ удостоверения личности.

Электронная абонентская карта будет выдаваться бесплатно и будет действовать в течение двух лет с момента ее выпуска.

Порядок предоставления льгот для пенсионеров по поездкам на автобусе в Цесисском крае вступит в силу с 1 мая.

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