В 2023 году при поддержке координатора по ремиграции наибольшее количество людей, вернувшихся в Латвию, местом жительства выбрали Ригу и Рижский регион - 243 человека. Это на 23% больше, чем в 2022-м (тогда в столичный регион из-за рубежа вернулись 189 человек).

В основном в прошлом году возвращались из таких стран, как Великобритания, Швеция, Норвегия, Ирландия и Германия. Из других стран следует отметить США — с каждым годом возрастает количество репатриантов в Латвию из Америки.

Главный вопрос, который интересует ремигрантов — как записать своих детей в рижские детские сады и школы, как получить полученное за рубежом пособие по безработице в Латвии и включить его в трудовой стаж, как правильно перевезти личные вещи.

Ремигранты также часто спрашивают о семейных пособиях в Латвии и о возможностях супруга-иностранца получить постоянные вид на жительство.

Один из самых актуальных вопросов — где можно детям и взрослым выучить латышский язык язык.

В прошлом году координатор начал общаться еще с 460 ремигрантами, которые планируют переехать в Рижский регион в ближайшие годы.

С начала действия программы ремиграции в 2018 году в Ригу и столичный регион из-за рубежа вернулись 1222 человека. Более половины ремигрантов выбрали местом жительства Ригу, а остальные — самоуправления поблизости от Риги.

По словам Дайны Шулца, координатора по ремиграции Рижского региона планирования, "все больше жителей из Латвии, живущих за рубежом, принимают решение о возвращении на родину. При этом среди ремигрантов увеличивается доля высококвалифицированных кадров, сделавших или начавших успешную карьеру в зарубежных странах. Также наблюдается увеличение количества семей с двумя-тремя детьми".

Проект по ремиграции при Министерстве охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) стартовал в марте 2018 года. Программа ремиграции Рижского региона охватывает девять самоуправлений - Рижское и Юрмальское, а также Адажский, Кекавский, Марупский, Олайнский, Ропажский, Саласпилсский и Сигулдский края.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram