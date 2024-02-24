Вечером 23 февраля "армия ботов" с сотнями одинаковых постов в социальной сети "X" (ранее - "Twitter") выступила в защиту латвийских спортсменов, выступающих на соревнованиях в России. Об этом сообщает агентство LETA.

Боты, или компьютерные программы, которые выполняют автоматические, повторяющиеся, заранее определенные задачи, имитируя поведение человека, создали сотни постов в "Twitter" о латвийских спортсменах, выступающих на соревнованиях в России, в попытке защитить их и раскритиковать позицию Латвии по этому вопросу. Посты сопровождаются хэштегами, которые имитируют стиль хэштегов, часто используемых на Западе, например "#westandwithBalticSelect", "#NoPoliticsInSport", "#FairSport".

Твиты в основном на латышском языке, причем боты выдают себя за граждан Латвии - посты защищают "наших спортсменов" и "наших хоккеистов", критикуют "нашу хоккейную федерацию" и подчеркивают необходимость коллективных "наших" действий. Хотя твиты написаны на латышском языке, структура предложений часто напоминает прямой перевод с русского, сообщает LETA.

Подобные твиты размножаются сотни раз, в основном одними и теми же аккаунтами-ботами. Многие из аккаунтов, опубликовавших сообщения, были созданы в декабре прошлого года, не имеют подписчиков и другого контента, но есть и аккаунты, созданные только в этом месяце. Названия бот-аккаунтов имеют общую схему: слово, в основном на английском языке, за которым следует вроде бы случайная комбинация цифр.

По мере тиражирования оригинальных постов к ним добавляются тэги на аккаунты реальных людей в "Twitter" в попытке сделать посты еще более популярными.

Как сообщалось, Служба государственной безопасности (СГБ) начала проверку участия латвийских спортсменов в виртуальных и очных спортивных играх в России, которые открыл российский президент Владимир Путин, подтвердили агентству ЛЕТА в службе. Пока СГБ воздерживается от дальнейших комментариев по этому делу.

Латвийская федерация хоккея (LHF) приостановила действие лицензий хоккеистов, которые в этом месяце отправились в Россию для участия в соревнованиях. А Латвийская федерация флорбола приостановила действие лицензии Алексея Попова.

В состав команды "Baltic Select" для участия в так называемых Играх будущего в Казани вошли Эрвин Муштуков, Кирилл Тамбиев, Павел Горошков, Мартин Лавров, Алексей Попов, Алишер Мубаракшин и Никита Зантман.

В этом сезоне в соревнованиях LHF выступали только Лавров и Горошков.

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