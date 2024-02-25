За нарушение запрета на пересечение центра Риги оштрафовано 259 водителей грузовиков, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

После открытия в Риге Восточной магистрали в середине января столичные власти внесли существенные изменения в организацию дорожного движения, запретив транзитное движение через центр города.

Транзитное движение в обоих направлениях запрещено на Каменном мосту, улице Краста от Островного моста до Набережной генерала Радзиня, от Набережной генерала Радзиня до улицы 13 января, на Набережной 11 ноября от улицы 13 января до Вантового моста, а также на улице Экспорта от Вантового моста до улицы Ханзас.

В первые дни после введения новой организации движения Рижская муниципальная полиция предупреждала нарушителей, а с 22 января водителей грузовиков начали штрафовать.

Если вначале в день фиксировалось более 20 нарушений, то затем их количество сократилось до четырех-пяти в день, а в некоторые дни фиксировали не более одного нарушения.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!