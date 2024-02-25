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На 1 января прошлого года в Латвии было зарегистрировано 6279 жителей цыганской национальности (ромов), 94,7% из них были гражданами Латвии, говорится в подготовленном Министерством культуры плане стратегических мер по отношению к ромам на 2024-2027 годы, размещенном на Портале правовых актов.

По данным Центрального статистического управления, численность ромов в Латвии еще меньше - 4784 человека на начало 2022 года - и сокращается с 2015 года, информирует агентство LETA.

Проект Европейского социального фонда "Исследование и мониторинг инклюзивного рынка труда и рисков бедности" в своем отчете за 2019 год включает ромов (цыган) в число групп, сталкивающихся с бедностью и социальной изоляцией.

Эксперты отмечают, что неравенство в сфере здравоохранения обусловлено культурными различиями, проблемами, связанными со статусом нуждающегося или малообеспеченного человека, а также ограниченной грамотностью. Оценка жилищного обеспечения выявляет ряд проблем: доступ к жилью проблематичен для цыган, живущих в бедности, уровень удобств в жилье, занимаемом цыганами, низок, а значительная часть цыганских жилищ переполнена.

В некоторых цыганских семьях пособие по гарантированному минимальному доходу получают несколько поколений людей.

В таких случаях социальные работники сталкиваются с дополнительными трудностями в изменении этой модели поведения, поэтому подчеркивается необходимость повышения общей грамотности взрослых, которая является основным барьером на пути этой части населения к трудоустройству.

В цыганской общине существуют культурные различия по сравнению со среднестатистическим населением Латвии, которые также влияют на образовательные процессы, например, желание как можно дольше воспитывать детей дома и не водить их в дошкольные учреждения, что в свою очередь затрудняет адаптацию детей к дошкольному образованию, а затем и к начальной школе, а также незнание латышского языка, что может стать препятствием для дальнейшего образования.

Поэтому необходимы дополнительные усилия по информированию и просвещению родителей о важности образования. Некоторые самоуправления уже планируют меры поддержки для родителей-цыган и их детей, которые не были зачислены в дошкольные учреждения, чтобы успеть адаптироваться к школьной культуре и выучить латышский язык.

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