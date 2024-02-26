Перед Службой государственных доходов (СГД, VID) сегодня стоит актуальная задача — реорганизация путем отделения управления налоговой и таможенной полиции и управления внутренней безопасности, сказала в интервью агентству LETA новый генеральный директор VID Байба Шмите-Роке.

"Номер один в повестке дня — это, безусловно, реорганизация VID, чтобы выполнить амбициозный план Министерства финансов по разработке к июню новых законов, касающихся и VID, и управления налоговой и таможенной полиции как отдельного учреждения. Это большая работа, поскольку необходимо внести изменения в ряд законов, чтобы отделить от нашего учреждения полицию, которая является правоохранительным органом", — сказала Шмите-Роке.

Она отметила, что управление налогово-таможенной полиции является правоохранительным органом, но подчиняется генеральному директору VID, а гендиректор не имеет права вмешиваться в конкретные уголовные процессы.

"Поэтому на протяжении многих лет складывалась нелогичная ситуация: с одной стороны, должен быть контроль со стороны гендиректора VID, однако уголовно-процессуальный закон, которому подчиняются правоохранительные органы, в том числе налогово-таможенная полиция, не позволяет гендиректору вмешиваться. Таким образом, у нас существовало учреждение внутри учреждения", — сказала руководитель VID.

По ее словам, после того, как управление будет отделено от VID, в его работе ничего не должно измениться — как оно работало вместе с прокуратурой и генеральным прокурором, так и продолжит работать.

Шмите-Роке отметила, что в настоящее время функции управления внутренней безопасности VID дублируются с функциями Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК, KNAB).

"Генеральный прокурор уже давно говорит о том, что в Латвии слишком много правоохранительных органов, особенно когда происходит такое явное дублирование функций. В настоящее время в плане подчеркивается не передача управления в ведение KNAB, а разделение оперативной и следственной деятельности. В управлении внутренней безопасности также имеются механизмы внутреннего контроля. Кроме того, люди, занимающиеся внутренним контролем, не ходят по кабинетам и не следят за тем, чем занимаются другие — в основном это автоматический анализ данных. Я буду бороться за то, чтобы эти сотрудники остались, и неважно, как мы назовем это подразделение, но оно останется инструментом в распоряжении генерального директора VID", — сказала Шмите-Роке.

Оперативной работой в дальнейшем будет заниматься KNAB, и в ближайшее время она встретится с руководителем бюро Екабом Страуме, чтобы обсудить эти вопросы.

Что касается коррупции в самой VID, то, как указала Шмите-Роке, хочется верить, что очаги коррупции в VID ликвидированы.

"Но я также не стала бы утверждать, что коррупционных рисков не существует или что они не появятся вновь. Ни один руководитель такого учреждения не может этого сказать, потому что там, где много денег, много власти, доступ к данным и информации, соблазн для отдельных слабых людей может быть достаточно большим. Большая власть должна сопровождаться большой ответственностью за то, что ей доверено. Вот почему одним из моих принципов является открытость, и именно поэтому я буду открыто говорить о том, что риски существуют", — сказала руководитель VID.

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