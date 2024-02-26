Швеция пообещала разместить в Латвии 600 военнослужащих после вступления в НАТО, сообщила в интервью Латвийскому радио генеральный секретарь Латвийской трансатлантической организации (LATO) Сигита Струберга.

Она пояснила, что вступление Швеции в НАТО имеет в основном региональное значение. "Мы можем говорить о том, что НАТО приобретает дополнительную глубину в контексте Балтийского моря", — сказала Струберга, добавив, что расположение Швеции, а также ее сил вокруг Балтийского моря имеет большое значение.

Струберга также указала на шведские военно-воздушные силы, которые являются крупными и важными для Латвии. У Швеции есть несколько подводных лодок, число которых будет расти. Следует обсудить и технологические возможности Швеции, пояснила генеральный секретарь LATO.

Швеция также пообещала разместить в Латвии 600 военнослужащих после вступления в НАТО. Отвечая на вопрос, может ли вступление Швеции в НАТО обострить ситуацию, Струберг отметила, что обостряет ситуацию не вступление Швеции в НАТО, а позиция России.

Парламент Венгрии проголосует по вопросу о вступлении Швеции в НАТО в понедельник, сообщил высокопоставленный представитель правящей партии ФИДЕС (Fidesz).

"Глава парламентской фракции ФИДЕС Мате Кочиш сообщил в Facebook, что попросил спикера "включить в повестку дня сессии 26 февраля 2024 года окончательное голосование по протоколу о вступлении Королевства Швеция, которое наша парламентская группа намерена поддержать".

Для вступления в НАТО необходима поддержка всех существующих членов НАТО. Спустя более полутора лет после подачи Швецией заявки на вступление в альянс Венгрия — единственный из 31 члена НАТО, который не ратифицировал присоединение Швеции к альянсу. Будапешт откладывает ратификацию, потому что, как объясняет правительство, его оскорбляют упреки, которые Швеция высказала в адрес верховенства закона в Венгрии.

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