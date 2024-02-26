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Западные политики и военные начали строить предположения о том, через сколько лет Россия могла бы напасть на страны НАТО. К латвийским и зарубежным прогнозам обратилась передача Латвийского телевидения De facto, сообщает Rus.LSM.

"Я не говорю, что завтра случится что-то плохое, но мир не гарантирован. Поэтому у нас есть планы, поэтому мы готовимся к войне с Россией и террористами", — заявил на пресс-конференции в январе председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Командир Сил обороны ФРГ Карстен Брейер в нескольких интервью называл сроки от пяти до восьми лет до предполагаемого нападения России на одну из стран НАТО. "Мы видим, что у Путина, с одной стороны, имеется намерение, с другой — возможности. Россия наращивает вооруженные силы, чтобы следовать его намерению. Как офицер, я говорю: давайте готовиться к худшему. Худшее — это пять лет", — повторил министр на Мюнхенской конференции по безопасности.

В Швеции волнение вызвали слова министра гражданской обороны Карла Оскара Бролина о том, что война возможна: "Мой главный замысел — апеллировать не к вашим страхам, а к вашему пониманию ситуации".

Новый командир эстонской армии Андрис Мерило на уходящей неделе также призвал сограждан привыкать к мысли, что война произойдет, и готовиться к ней: "Обозревая историю и определенные политические и экономические события, мы знаем, что, вероятнее всего, движемся к дальнейшей эскалации уже идущей войны".

Куда спокойнее о потенциальной угрозе со стороны России высказывается командир Национальных вооруженных сил Латвии Леонид Калниньш. По его мнению, один из поводов к спокойствию — тот факт, что российский военный контингент, ранее стоявший у латвийской границы, теперь истощен войной в Украине.

"С тактической точки зрения, и численный состав, и техническое оснащение [армии РФ] в нашем приграничье — это, конечно, намного более низкая угроза", — заявил Калниньш. Чем больше российской армии повезет на полях сражений там, тем большую уверенность она обретет: "Они, в принципе, могут свою агрессию продолжить на запад от Украины — рядом Молдова".

На вопрос о готовности кремлевского режима направить свои войска против НАТО Калниньш ответил, что "для конфликта с НАТО должны наступить совсем другие условия, другие факторы, чтобы они смогли на что-то осмелиться".

Латвийские политики также считают, что благодаря гарантиям безопасности со стороны НАТО и растущим вложениям в оборону Латвия сейчас безопаснее, чем когда-либо.

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