В рамках начатого в январе уголовного процесса в понедельник, 26 января, с утра Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) проводил следственные действия в Департамента внешнего пространства и мобильности, сообщает агентство LETA.

В понедельник утром в здании Департамента внешнего пространства и мобильности (бывшего Департамента сообщения) на улице Гертрудес, по наблюдения корреспондента LETA, происходила расследовательская деятельность. Можно было увидеть, что сотрудники KNAB находятся на том этаже здания, где размещены кабинеты руководства. В том числе — исполняющего обязанности начальника департамента Яниса Вайводса.

Агентству LETA не удалось созвониться с Вайводсом, его телефон отключен.

Не упоминуя места события, KNAB подтвердил LETA, что в понедельник проводил уголовно-процессуальные действия в рамках начатого 8 января уголовного процесса.

Расследование KNAB сейчас находится на самой активной стадии, и раскрытие дополнительной информации может помешать сбору и консолидации доказательств. KNAB проинформирует общественность об уголовном процессе, в том числе о количестве фигурантов и расследованных уголовных преступлениях, когда будут приняты процессуальные решения и собрано достаточное количество доказательств.

В ответ на вопрос агентства LETA, могут ли предпринятые в понедельник действия быть связаны с завершившейся в конце прошлого года проверкой содержания улиц Риги, организованной и проведенной Департаментом сообщения, представители KNAB ответили отрицательно.

В 2023 году началась реорганизация Департамента сообщения Рижской думы, эта структура была преобразована в Департамент внешнего пространства и мобильности. Изначально реорганизацию планировалось провести до 1 сентября прошлого года, однако по предложению мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство") и фракции "Нового Единства" в Рижской думе было решено осуществить ее в более длительный срок.

Планируется, что реорганизация будет завершена 1 сентября 2025 года.

Как уже сообщало агентство LETA, в ходе ведомственной проверки KNAB не обнаружил нарушений в деятельности бывшего Департамента сообщения Рижской думы в ходе организации ремонтных работ уличного покрытия.

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