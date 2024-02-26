Foto: DELFI

В рамках начатого в январе уголовного процесса в понедельник, 26 января, с утра Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) проводил следственные действия в Департамента внешнего пространства и мобильности, сообщает агентство LETA.

В понедельник утром в здании Департамента внешнего пространства и мобильности (бывшего Департамента сообщения) на улице Гертрудес, по наблюдения корреспондента LETA, происходила расследовательская деятельность. Можно было увидеть, что сотрудники KNAB находятся на том этаже здания, где размещены кабинеты руководства. В том числе — исполняющего обязанности начальника департамента Яниса Вайводса.

Агентству LETA не удалось созвониться с Вайводсом, его телефон отключен.

Не упоминуя места события, KNAB подтвердил LETA, что в понедельник проводил уголовно-процессуальные действия в рамках начатого 8 января уголовного процесса.

Расследование KNAB сейчас находится на самой активной стадии, и раскрытие дополнительной информации может помешать сбору и консолидации доказательств. KNAB проинформирует общественность об уголовном процессе, в том числе о количестве фигурантов и расследованных уголовных преступлениях, когда будут приняты процессуальные решения и собрано достаточное количество доказательств.

В ответ на вопрос агентства LETA, могут ли предпринятые в понедельник действия быть связаны с завершившейся в конце прошлого года проверкой содержания улиц Риги, организованной и проведенной Департаментом сообщения, представители KNAB ответили отрицательно.

В 2023 году началась реорганизация Департамента сообщения Рижской думы, эта структура была преобразована в Департамент внешнего пространства и мобильности. Изначально реорганизацию планировалось провести до 1 сентября прошлого года, однако по предложению мэра Риги Вилниса Кирсиса ("Новое Единство") и фракции "Нового Единства" в Рижской думе было решено осуществить ее в более длительный срок.

Планируется, что реорганизация будет завершена 1 сентября 2025 года.

Как уже сообщало агентство LETA, в ходе ведомственной проверки KNAB не обнаружил нарушений в деятельности бывшего Департамента сообщения Рижской думы в ходе организации ремонтных работ уличного покрытия.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit