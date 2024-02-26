В Северной Ирландии за 14 226,19 евро будет организован лагерь по изучению латышского языка для молодежи латышской диаспоры в целях подготовки к сдаче экзамена по госязыку этой осенью, предусматривает договор о сотрудничестве, который заключили Министерство образования и науки и Национальным советом ирландских латышей.

Лагерь по изучению латышского языка пройдет с 1 по 6 апреля в Северной Ирландии. В нем примут участие 20 молодых латышей из Ирландии и Северной Ирландии.

В программу лагеря планируется включить уроки изучения латышского языка и другие мероприятия, такие как занятия спортом и показы латышских фильмов.

К 31 марта Национальный совет ирландских латышей должен разработать учебную программу лагеря по изучению латышского языка, основанную на разработанных Государственным центром содержания образования инструкциях и включающую уроки культуры и истории Латвии.

Большую часть общего финансирования — 8889 евро — планируется направить на расходы, связанные с расположением лагеря, учебными материалами, обеспечением рекламы, а также билетом на самолет для учительницы из Латвии. В свою очередь, на зарплату трех педагогов будет выделено 2966,16 евро.

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