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В понедельник, 26 февраля, Комитет по вопросам сообщения Рижской думы утвердил правила, регулируют скорость и стоянку электросамокатов и велосипедов. Компании, сдающие в аренду такие устройства, должны будут установить на все транспортные средства оборудование, которое будет регулировать скорость и размещение (парковку) электросамокатов и велосипедов. Но окончательное решение — за Рижской думой.

В проекте правил говорится о том, что Рижское самоуправление на сайте www.georiga.eu в разделе Satiksme un mobilitāte ("Сообщение и мобильность") публикует карту, на котором обозначены зоны ограничения скоости и запрета на стоянку электросамокатов и велосипедов.

Правда, на заседании комитета у ряда депутатов возникли критические замечания. По словам депутата от "Прогрессивных" Юстине Пантелеевой, карта меняется динамически, и не совсем понятно, какими будут границы этих зон. На заседании подчеркивалось, что исторический центр Риги станет зоной ограничения скорости.

В проекте правил сказано, что в зонах ограничения скорости на велосипеде или электросамокате нельзя передвигаться со скоростью, превышающей 20 километров в час.

Депутат Зане Пупола ("Прогрессивные") отметила, что ей не совсем понятно, как будет регулироваться скорость обычных механических, а не электрических велосипедов. Из объяснений ответственного департамента следует, что этот вопрос остается в ведении операторов.

Оставлять на стоянку или бросать велосипеды и электоросамокаты будет запрещено в соответствующих зонах запрета. Одновременно сказано, что оставить такие транспортные средства можно будет там, где стоянка разрешена.

"Для оказания услуг транспортных средств общего пользования (в понимании правил — электросамокатов и велосипедов) разрешено использовать только такие транспортные средства общего пользования, которые оборудованы такой системой, которая регулирует скорость и размещение, приспособленную к указанным в карте зонам ограничения скорости и запрета на стоянку", — говорится в правилах.

Компания (операторы), сдающие транспортные средства в аренду, будут обязаны не позже, чем через три часа с момента вступления в силу административного акта о нарушении переместить неправильно припаркованные электросамокаты и велосипеды.

Контролировать исполнение правил предстоит Рижской Муниципальной полиции. Во время заседания у депутатов возникали вопросы и о том, насколько эффективно будет работать алгоритм информирования о нарушении и устранения самого нарушения. В частности, сколько времени, хватит ли времени и ресурса реагировать на сообщения о всех нарушениях и документирование нарушений.

Окончательное решение об утверждении правил еще предстоит 7 марта принять Рижской думе.

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