В результате оперативных мероприятий пограничная служба в посёлке Яунпилс в Тукумском крае задержала одного человека, который перемещал 18 связок с контрабандными сигаретами с железнодорожных путей, сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную пограничную службу.
Всего пограничники изъяли 201 600 сигарет марки Keno Club без акцизных марок.
В отношении лица возбуждено уголовное дело, а мужчина помещен в место временного заключения Государственной полиции.
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