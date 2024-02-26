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В минувший четверг в Тукумском крае латвийские пограничники задержали мужчину с грузом свыше 200 000 контрабандных сигарет.

В результате оперативных мероприятий пограничная служба в посёлке Яунпилс в Тукумском крае задержала одного человека, который перемещал 18 связок с контрабандными сигаретами с железнодорожных путей, сообщило агентство LETA со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Всего пограничники изъяли 201 600 сигарет марки Keno Club без акцизных марок.

В отношении лица возбуждено уголовное дело, а мужчина помещен в место временного заключения Государственной полиции.

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