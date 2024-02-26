Foto: Valsts prezidenta kanceleja. Ilmārs Znotiņš

Президент Латвии Эдгар Ринкевич опубликовал в сети "X" (ранее Twitter) пост, в котором в пяти пунктах подробно разъяснил, как применяется 5-я статья Договора о НАТО, гласящая, что вооруженное нападение на одну страну Альянса расценивается как нападение на весь Альянс, и соответственно НАТО предпримет действия, чтобы помочь стране, подвергшейся нападению.

"О 5-й статье НАТО. Началась дискуссия о том, в насколько долгое время и или вообще придут ли союзники на помощь какой-либо стране, если на нее нападут. Несколько заметок", — так начинается пост президента.

Эдгар Ринкевич приводит целиком текст 5-й статьи Вашингтонского договора 1949 года:

"Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона".

Президент отмечает, что в последние 75 лет эти юридические и политические обязательства реализовывались при помощи военных структур НАТО (планирование, обеспечение, учения и так далее).

После противозаконной оккупации Крыма в 2014 году и чтобы 5-я статья начала эффективно работать и в случае нападения, НАТО на множестве саммитов принимало решения о размещении сил союзников на Восточном фланге, в том числе, в Латвии, напомнил Ринкевич, добавляя, что уточнялись планы и объемы размещения таких сил.

"Понимая, что принятие политического решения требует времени, но, чтобы оборона была эффективна с первого момента, главнокомандующему силами НАТО в Европе делегирован ряд полномочий предпринимать необходимые шаги, чтобы реализовать планы региональной обороны. С изменением ситуации планы и конкретные шаги постоянно уточняются, но детали, конечно, не разглашаются", — подчеркивает президент. Также он отмечает, что основная задача каждого государства — максимально обеспечить свою безопасность и готовность.

"Нам помогут, но самим о себе также надо постоянно заботиться", — подчеркнул президент.

Также Эдгар Ринкевич цитирует седьмую часть 8-й статьи Закона "О национальной безопасности", который устанавливает в Латвии ответственность за то, чтобы начала действовать 5-я статья Договора о НАТО. О том, что президент государства в случае, если происходит вооруженное нападение, незамедлительно требует поддержки коллектиой обороны у НАТО, и уполномачивает организацию Северотлантического альянса производить мероприятия, которые она считает необходимыми, включая применение вооруженных сил, чтобы сохранить и восстановить суверенитет и территориальную целостность Латвийской Республики.

С моментов вторжения в Украину в 2014 и 2022 годах НАТО много сделало, чтобы укрепить коллективную безопасность, подчеркивает президент.

"В случае военного нападения первые контр-шаги в любом случае будут должны предпринимать наши вооруженные силы, силы союзников, которые здесь уже дислоцированы и весь Альянс в целом. Конечно, параллельно будет происходить мобилизация и переброска сил союзников в "регион 5-й статьи", — пишет Эдгар Ринкевич: Таким образом, нет оснований подвергать сомнению гарантии 5-й статьи 5, но разумно понимать, что если худший сценарий осуществится, также и у нас будет своя работа".

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