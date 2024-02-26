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Объединение "Pilsēta cilvēkiem" решило провести опрос среди жителей города относительно нерегулируемых пешеходных переходов и из безопасности.

Объединение подготовило цифровую карту Риги с известными столичными нерегулируемыми переходами. При разработке карты обрабатывалась информация примерно о 400 нерегулируемых пешеходных переходах на территории Риги.

Представители "Pilsēta cilvēkiem" сообщили, что в городе более 50 нерегулируемых переходов, расположенных на улицах с более, чем одной полосой движения в одну сторону.

Активисты считают, что в последние годы в Риге очень плохо обстоят дела и с повышением уровня безопасности на дорогах, и с созданиями новых пешеходных переходов. В этой связи рижанам предлагается принять участие в опросе, который поможет выявить проблемы, связанные с нерегулируемыми пешеходными переходами, и оценить их безопасность.

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