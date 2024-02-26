Представители "Pilsēta cilvēkiem" сообщили, что в городе более 50 нерегулируемых переходов, расположенных на улицах с более, чем одной полосой движения в одну сторону.

Активисты считают, что в последние годы в Риге очень плохо обстоят дела и с повышением уровня безопасности на дорогах, и с созданиями новых пешеходных переходов. В этой связи рижанам предлагается принять участие в опросе, который поможет выявить проблемы, связанные с нерегулируемыми пешеходными переходами, и оценить их безопасность.