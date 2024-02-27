Из-за тумана движение затруднено по дорогам государственного значения в радиусе около 20 километров вокруг Риги в направлении Курземе и Земгале, а в направлении Видземе и Латгале проехать сложнее более длинные участки дорог — до Саулкрасты, Браслы и Сигулды в направлении Видземе и до Плявиняс в направлении Латгале.
Кроме того, со стороны Гулбене затруднено движение по региональным дорогам, а в большой части Латгале и Видземе движение затруднено по дорогам местного значения не только из-за тумана, но и из–за обледенения.
В таких погодных условиях водителям следует быть особенно внимательными, выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дороги, и соблюдать безопасную дистанцию.
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