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Во вторник, 27 февраля, утром из-за густого тумана затруднены условия движения в окрестностях Риги и восточной части Латвии, свидетельствует информация в распоряжении Latvijas valsts ceļi (LVC).

Из-за тумана движение затруднено по дорогам государственного значения в радиусе около 20 километров вокруг Риги в направлении Курземе и Земгале, а в направлении Видземе и Латгале проехать сложнее более длинные участки дорог — до Саулкрасты, Браслы и Сигулды в направлении Видземе и до Плявиняс в направлении Латгале.

Кроме того, со стороны Гулбене затруднено движение по региональным дорогам, а в большой части Латгале и Видземе движение затруднено по дорогам местного значения не только из-за тумана, но и из–за обледенения.

В таких погодных условиях водителям следует быть особенно внимательными, выбирать скорость движения, соответствующую состоянию дороги, и соблюдать безопасную дистанцию.

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