В многоквартитных домах нужно менять лифты, счетчики воды и ремонтировать здания. В течении пяти лет на эти цели нужны минимум около 380 миллионов евро, рассказал в передаче "Сегодня вечером" на Rus.LSM председатель правления предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Марис Озолиньш.

Стареющий жилой фонд требует вложений: это и реновация жилья, работы по энергоэффективности, устранени неподалок в домах. "Срок эксплуатации многих лифтов уже закончился, их надо менять или ремонтировать. Также надо ставить умные счетчики", — объяснил Озолиньш.

Это не будет софинансирование, и вложенные в дома средства жильцам придется выплачивать из своих средств. Но даже эти 380 миллионов евро все нужды не покроют. По словам Озолиньша, понадобятся и программы с привлечением еврофондов, чтобы на жителей не свалились более значительные расходы.

Но, поддержка фондов ЕС стала меньше: вместо 50% Европа оплачивает около 40% работ. Несмотря на это спрос на реновацию с каждым годом растет.

В планах следующая программа из структурных фондов Евросоюза. Объем финансирования может быть примерно 150 или 160 миллионов евро. "Но, если речь идет обо всем жилом фонде, которому нужна реновация, там учреждения самоуправления и страны должны искать решение, как получить финансирование", — объяснила руководитель программ по энергоэффективности Altum Иева Верземниеце.

В управлени Rīgas namu pārvaldnieks находится 3800 зданий или 40% всего жилого фонда Риги.

Цена замены только одного лифта — 60 тысяч евро, исполнительный директор Риги Янис Ланге. Потому, RNP планирует начать привлекать частный капитал для финасирования затрат в 2026 году.

Около 95% лифтов в многоквартирных домах Риги сделаны 35 лет назад или еще раньше, и, по оценкам компании Kone Lifti Latvija, для замены старых лифтов стоимостью на современные может потребоваться не менее 16 лет, сообщает Rus.LSM.

Как сообщал портал Delfi, в вторник, 27 января, правительство рассмотрит проект Правил Кабинета министров "О выпуске облигаций Рижского столичного самоуправления". Как говорится, в аннотации к документу, проект правил разработан для определения порядка и условий выпуска облигаций Рижского самоуправления, с помощью которых можно привлечь финансирование для инвестиционные проекты, которые соответствуют утвержденной программе развития.



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