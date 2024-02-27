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Для реализации поставленных стратегических целей Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) создала новую визуальную идентичность организации, введение которой будет происходить постепенно, сообщает Jauns.lv.

Как отметили в дирекции, новая идентичность CSDD основана на трех ценностях — "Продвигай. Меняй. Помогай." (Virzi. Maini. Līdzi. ). Эти ценности характеризуют подход CSDD к обслуживанию клиентов, организуя все внутренние процессы учреждения так, чтобы обеспечить качество обслуживания клиентов на мировом уровне для каждого клиента в Латвии.

Новая визуальная идентичность символизирует постоянное движение вперед, основанное на общих ценностях и правилах — как в жизни, так и на дороге, заявили в CSDD. Дорога из отдельного элемента в логотипе стала объединяющим элементом, протекая через весь лого в целом. По словам CSDD, новая визуальная идентичность динамична, в ней чувствуется движение и непрерывность.

Внедрение новых визуальных элементов будет происходить постепенно, в течение пары лет. Сначала визуальные изменения будут видны в ежедневной коммуникации в социальных сетях и документации, а в середине марта последуют визуальные изменения экзаменационных транспортных средств CSDD. Постепенно новые графические элементы будут интегрированы во всех 26 центрах обслуживания клиентов CSDD. В свою очередь, новый портал информации и услуг, где в одном месте будут интегрированы сайт CSDD и предоставляемые e-csdd.lv электронные услуги, будет доступен жителям в конце этого года.

"В последние годы подход CSDD к управлению корпоративной устойчивостью все больше направлен на создание долгосрочных ценностей, осуществляя мероприятия, которые в дополнение к экономическому компоненту включают в себя экологические, социальные и управленческие аспекты. CSDD осуществляет переход к устойчивому предоставлению услуг и участвует в создании поддерживающих процессов и мероприятий", — подчеркнул председатель правления CSDD Айварс Аксенокс.

Как заявил порталу Jauns.lv эксперт по брендингу, автор портала parbrendu.lv Кришьянис Папиньш, по его мнению, оба логотипа — предыдущий и новый — совершенно разные по смыслу. Если старый логотип был очень знаковым, открытым и метким, любимым народом, то новый — компактный и очень закрытый, более резкий, твердый, напоминает выстреленную пулю.

"CSDD поясняет, что в основе логотипа лежат ценности — продвигай, меняй, помогай. Здесь возникает конфликт, поскольку ценности по сути не являются чем-то абстрактным, они должны быть практическим инструментом, который управляет выбором сотрудников. Они ежедневно принимают решения, обдумывают, соответствуют ли их действия ценностям, установленным организацией. Они должны быть живыми и практикуемыми, они должны быть понятными и простыми. В этом случае возникает вопрос, понятны ли эти ценности? В принципе, сейчас организация меняет свой логотип, который символизирует открытость и релаксацию, на новый, символизирующий закрытость, жесткость и формальность", — пояснил Папиньш.

Редизайн визуальной идентичности CSDD обошелся организации в 17 760 евро без НДС — им занималась команда Майи Розенфелде из предприятия Kid Design.

Ранее сообщалось, что новый логотип появился у муниципального предприятия Rīgas Satiksme — это вызвало бурную реакцию пользователей в социальных сетях.

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