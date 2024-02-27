В Елгавском районе, недалеко от Бервирцавы, для движения закрыт мост через реку "Аудруви" на местной дороге "Элея–Лиелсесава" (V1073). Из-за повышенного уровня воды были вымыты опоры моста, сообщили порталу Delfi на предприятии Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Специалисты LVC оценивают повреждения. Для начала ремонтных работ нужно дождаться пока спадет вода в реке, поэтому мост закрыт на неопределенный срок.

Закрытый участок можно объехать по региональной дороге Добеле–Бауска (P103) и местной дороге “Платонес стация–Сесава–Граница Литвы” (V1072), а также муниципальными дорогами через "Бервирцаву" и "Озолмуйжу".

Foto: Publicitātes attēli

О непригодных из-за осадков дорогах автоводителей просят сообщать в Государственную автодорожную администрацию (LVC) по круглосуточному информационному телефону 80005555.

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