Правительство решило продлить сроки ограничений на въезд граждан России в Латвию до весны следующего года, учитывая продолжающуюся угрозу безопасности со стороны России. Проект распоряжения предусматривает продление срока ограничений до 4 марта 2025 года, сообщили агентству LETA в латвийском МИДе.

В связи с военным вторжением России в Украину резко выросло число граждан России, желающих въехать в страны Европейского союза (ЕС) через сухопутную границу, сообщает Министерство иностранных дел Латвии (МИД).

Ограничения были введены в Латвии 9 сентября 2022 года. Согласно распоряжению Кабинета Министров, также ограничена выдача виз гражданам России. Всего с момента принятия распоряжения в 2022 году до 31 декабря 2023 года в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом было выдано 1956 виз гражданам России.

Заявления на получение виз принимаются только в исключительных случаях — от членов семей граждан Латвии и граждан ЕС, и от получивших право на проживание в Латвии граждан РФ на основании Закона о Репатриации и Закона об Иммиграции. Или в случаях гуманитарных обстоятельств — например, тяжелого заболевания близкого родственника или похороны, в случае угрозы безопасности личности или приглашения участвовать в заседании суда по решению латвийского суда, пояснили в МИДе.

В настоящее время и в других странах-членах ЕС — например, в Финляндии и Чехии — также приняты местные нормативные акты, ограничивающие въезд граждан России. У латвийского МИДа нет информации, указывающей на то, что какая-либо из стран планирует смягчить какие-то из ограничений.

Срок действующего ограничения истекает в начале марта, поэтому новое распоряжение МИДа предусматривает продление срока ограничений еще на год — до 4 марта 2025 года.

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