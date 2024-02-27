В понедельник на Даугаве выше по течению от города Екабпилс начался ледоход, что привело к образованию затора у моста через реку, сообщили порталу Delfi в муниципалитете Екабпилсского края.

Ночью уровень воды достиг 5,93 метра, и во вторник утром после 7 часов ледовый затор начал двигаться. В результате куски льда перевалили через защитную дамбу и вывалились на проезжую часть улицы "Плявини". Городские службы смогли оперативно освободить дорогу от ледяных глыб.

Во вторник днем уровень воды в Екабпилсе достиг 5,8 метра, а в Зельки — 5,6 метра.

Пока лед у Екабпилса остановился у правого берега Даугавсалы, где в основном и проходит поток реки Даугава. Вниз по течению от Екабпилса лед не движется.

Sakas salā ūdens plūst pāri pārgāznei, taču situācija ir ļoti mainīga. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai un interesentiem nedoties vērot situāciju klātienē. pic.twitter.com/WBBEC9NaBk — Jēkabpils novads (@JekabpilsLV) February 27, 2024

Также Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень опасности воды: в ближайшие дни из-за осадков и оттепели продолжится резкое повышение уровня воды в реках, из-за таяния снега в реках образуется лед, возможны значительные колебания уровня воды и образование заторов.

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