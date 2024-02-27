Ночью уровень воды достиг 5,93 метра, и во вторник утром после 7 часов ледовый затор начал двигаться. В результате куски льда перевалили через защитную дамбу и вывалились на проезжую часть улицы "Плявини". Городские службы смогли оперативно освободить дорогу от ледяных глыб.
Во вторник днем уровень воды в Екабпилсе достиг 5,8 метра, а в Зельки — 5,6 метра.
Пока лед у Екабпилса остановился у правого берега Даугавсалы, где в основном и проходит поток реки Даугава. Вниз по течению от Екабпилса лед не движется.
Также Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтый уровень опасности воды: в ближайшие дни из-за осадков и оттепели продолжится резкое повышение уровня воды в реках, из-за таяния снега в реках образуется лед, возможны значительные колебания уровня воды и образование заторов.