По информации Rīgas satiksme, с 1 марта на время строительных работ ближе к Центральному железнодорожному вокзалу будет перенесена остановка общественного транспорта "улица Элизабетес".
В настоящее время остановка 13-го троллейбуса, а также автобусов 10, 12, 18, 23, 25, 26, 51, 52, 55 и 63 маршрута расположена на улице Сатеклес, на участок между улицами Элизабетес и Дзирнаву.
На время строительства остановка будет перенесена на 70 метров ближе к Центральному железнодорожному вокзалу, напроиив торгового центра "Origo".
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