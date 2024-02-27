Во вторник, 27 февраля, правительство постановило выделить 4,6 млн евро на обеспечение обучения латышскому языку жителей Украины, нашедших убежище в Латвии, сообщила агентству LETA руководитель отдела общественных отношений Министерства культуры Лита Кокале.

Министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") отметила, что проживающие в Латвии украинцы все больше участвуют в латвийском рынке труда. Для того, чтобы обеспечить украинцам больше возможностей выполнять квалифицированную работу и способствовать их социально-экономической интеграции, необходимо обеспечить непрерывное обучение латышскому языку.

"Мы должны продолжать поддержку Украины не только на международном уровне, но и оказывая ее тем, кто из-за войны России в Украине был вынужден покинуть свои дома", — сказала Логина.

Финансирование будет выделено Фонду общественной интеграции (ФОИ) на продолжение в 2024 году реализации программы "Обучение латышскому языку жителей Украины", которая предусматривает курс обучения длительностью не менее 120 часов, начиная с уровня владения латышским языком А1.

Для обеспечения курсов латышского языка жителям Украины ФОИ, как и в прошлом году, объявит открытый конкурс, заявки на который смогут подать учреждения, работающие в сферах общественной интеграции, образования или социальной интеграции.

Как отмечает Минкультуры, по мере продолжения военных действий в Украине нет оснований предполагать, что значительная часть проживающих в Латвии жителей Украины в ближайшее время сможет вернуться домой.

В 2023 году на конкурсе проектов ФОИ заключил договоры с 26 организациями, которые организовали курсы латышского языка во всех регионах Латвии. В 2023 году курсы латышского языка посетили 5956 украинцев, из которых обучение на уровне А1 закончили 2388 человек, на уровне А2 — 1383, на уровне В1 — 36, на уровне В2 — 71 человек.

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