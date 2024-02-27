В ходе переговоров между коалиционными партиями и заинтересованными сторонами наметилась потенциальная договоренность о реформах сети школ и финансировании школ: речь идет о создании нового инвестиционного фонда. Изначально объем средств в таком фонде может составить 75 млн евро, заявили во вторник, 28 февраля, заявили после коалиционного собрания участники переговоров, сообщает агентство LETA.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") после собрания правительственных партий заявила, что в следующий понедельник, 4 марта, коалиция еще раз вернется к этому вопросу, чтобы решить, как двигаться дальше с изменениями модели финансирования школ.

Недавно состоялись переговоры с местными властями, которые, по мнению премьер-министра, были необходимы, поскольку нужно было прислушаться к потребностям самоуправлений. Некоторые самоуправления выразили желание провести переговоры с различными краями также по поводу конкретных школ, поэтому на этой неделе планируется продолжение переговоров с Министерством образования и науки совместно с Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM).

Силина заявила, что есть самоуправления, которые хотят продолжить реформу сети школ, потому что они видят, что новая модель финансирования станет способом "лучше развивать и обеспечивать образование" и привлекать преподавателей.

Министр образования и науки Анда Чакша ("Новое Единство") неоднократно заявляла, что в этом году министерство предложит самоуправлениям добровольное участие в реформе, но в следующем или последующем учебном году всем придется внедрять новую модель финансирования. По поводу переходного периода — один-два года — переговоры еще продолжаются, сообщила министр.

Чакша сказала, что есть самоуправления, которые приняли решение упорядочить свою школьную экосистему и готовы ввести новую модель финансирования с сентября этого года.

С другой стороны, представитель тормозившего реформы Союза "зеленых" и крестьян (СЗК ) — министр экономики Виктор Валайнис — после переговоров акцентировал идею создания нового инвестиционного фонда начиная со следующего года. Из средств фонда планируется оказывать поддержку самоуправлениям при формировании новой сети школ. Планируется, что первоначально объем средств фонда составит 75 млн евро, но сумма может быть уточнена в зависимости от практических потребностей самоуправлений.

Силиня отметила, что дополнительная поддержка инфраструктуры самоуправлений — это вопрос, который должен решаться в рамках государственного бюджета. Премьер сообщила, что в понедельник, 4 марта, стороны вернутся к обсуждению инвестиций в самоуправления.

Валайнис считает, что переговоры ссамоуправлениями по вопросам школьной реформы дали очень положительный результат, в котором можно увидеть "дух поиска общего знаменателя". Что касается отдельных самоуправлений, то вместе с министрами будут предприняты усилия для нахождения необходимого компромисса, сказал политик от СЗК.

Министр экономики также отметил, что в реформах важны не только численные показатели школ, но и вопросы доступности образования. В вопросе доступности компромиссы тоже возможны.

"Мы со своей стороны видим, что договоренность, скорее всего, будет достигнута. Сегодня мы уже говорили о модели совершенно другого типа", — заявил Валайнис, добавив, что новая версия будет учитывать инвестиционные потребности сельских территорий самоуправлений, а также наличие школ.

Как уже сообщалось, Министерство образования и науки намерено внедрить реформу сети школ: фактически речь идет об объединении учебных заведений с малым числом, укрупнении и централизации школ. Школа, которая не будет соответствовать критериям численности учеников по классам, не получит госфинансирование. Министерство образования и науки объясняет необходимость реформы, в том числе и тем, что большие школы смогут привлечь сильных педагогов, также такое укрупнение учебных заведений позволит повысить учителям зарплаты и решить проблему дефицита преподавателей.

Эта реформа вызвала большое сопротивление на местах — самоуправления указывали, что образование станет малодоступным, что не решен вопрос, к примеру, о том, как дети будут добираться до объединенной школы, которая будет дальше от дома.

Внедрение реформы стало темой для переговоров коалиционных партий, самоуправлений и иных вовлеченных в процесс сторон.

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