Вблизи Плявиняс продолжают стекаться и сгущаться новые массы льда, что нарушает течение реки и вызывает резкие колебания уровня воды, поэтому Латвийский центр окружающей среды, геологии и метрологии выпустил оранжевое предупреждение, сообщает LSM.lv.

В предупреждении говорится, что лед в Даугаве двигается с различной и меняющейся интенсивностью, уровень воды в целом повышается, однако периодически наблюдаются резкие колебания. В Плявиньском водохранмилище и над ним ледяные массы уплотняются и перемещаются, уровень воды повышается. Ожидается более широкое затопление территорий.

Предупреждение распространяется на участок Даугавы от Екабпилса до Плявиняс.

Предупреждение действует до 15.00 среды, 28 февраля.

Муниципальная полиция следит за ситуацией в Плавиняс.

Уровень воды на мосту в Зельки во вторник поднялся на два метра, а с выходных — более чем на три метра.

‼️Pļaviņu ūdenskrātuvē un augšpus tai notiek ledus masu blīvēšanās un kustība, ūdenslīmenis paaugstinās. Gaidāma plašāka teritoriju applūšana.

🟠Spēkā ir oranžās pakāpes brīdinājums Daugavas posmā no Jēkabpils līdz Pļaviņām.https://t.co/60DRDlo9za@ugunsdzeseji @VARAM_Latvija pic.twitter.com/MpGqVUbcQR — Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) February 27, 2024

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