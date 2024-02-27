Вблизи Плявиняс продолжают стекаться и сгущаться новые массы льда, что нарушает течение реки и вызывает резкие колебания уровня воды, поэтому Латвийский центр окружающей среды, геологии и метрологии выпустил оранжевое предупреждение, сообщает LSM.lv.
В предупреждении говорится, что лед в Даугаве двигается с различной и меняющейся интенсивностью, уровень воды в целом повышается, однако периодически наблюдаются резкие колебания. В Плявиньском водохранмилище и над ним ледяные массы уплотняются и перемещаются, уровень воды повышается. Ожидается более широкое затопление территорий.
Предупреждение распространяется на участок Даугавы от Екабпилса до Плявиняс.
Предупреждение действует до 15.00 среды, 28 февраля.
Муниципальная полиция следит за ситуацией в Плавиняс.
Уровень воды на мосту в Зельки во вторник поднялся на два метра, а с выходных — более чем на три метра.