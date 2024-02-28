С сегодняшнего дня в Риге будет восстановлено движение 5-го трамвая по основному маршруту, то есть "Ильгюциемс- Милгравис", сообщила агентству LETA руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане.

Одновременно будет закрыт автобусный маршрут 5T.

В результате восстановлено ранее действовавшее расписание от конечных пунктов, а также количество трамвайных рейсов: 114 рейсов в будние дни и 68 рейсов в выходные. Также изменится расположение и количество остановок.

Остановки "Dārza iela" и "Eiženijas iela" в обоих направлениях были объединены и перенесены. Они получат новое название — "Pulka sēta".

Название остановки "Saldus iela" в направлении из Милгрависа останется без изменений, а остановка "Slokas iela" переименована в "Saldus iela". Обе остановки сменили месторасположение.

Остановки "Buļļu iela" (в обоих направлениях), "Lilijas iela" (в направлении из Милгрависа) и "Bēnes iela" (в направлении из Ильгюциемсa) объединены, и обновленные остановки называются "Buļļu iela".

На конечном пункте движения в Ильгюциемсе построены отдельные остановки для посадки и высадки пассажиров, обе остановки будут называться "Iļģuciems".

Напомним, что во время строительных работ 5-й трамвай не ходил на участке от конечной остановки "Iļģuciems" до Юрмалас гатве, где был организован автобусный маршрут 5Т "Iļģuciems — Botāniskais dārzs".

Инфраструктуру на пути движения 5-го трамвая под низкопольные трамваи перестраивало компанией A.C.B.

Работы софинансируются Европейским фондом сплочения. Общая стоимость проекта составляет 55,2 млн евро, а софинансирование Фонда сплочения — 85% или 38,78 млн евро.

Уже сообщалось, что в 2022 году общий оборот Rīgas satiksme составил 168,703 млн евро, что на 4,7% больше, чем в 2021 году, а прибыль предприятия сократилась на 58,9% и составила 1,25 млн евро.

Предприятие полностью принадлежит Рижской думе. Rīgas satiksme владеет долями в Rīgas karte (51%) и Rīgas acs (100%).

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!