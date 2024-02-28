В реке Даугава зафиксирован ледоход с различной и переменной интенсивностью. Уровень воды повышается, но периодически наблюдаются резкие колебания, связанные с риском наводнения на участке Даугавы от Екабпилса до Плявиняс, объявлено оранжевое предупреждение, сообщает Центр охраны окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.



Напомним, вечером во вторник гидрологи объявили оранжевое предупреждение на берегах Даугавы между Плявиняс и Екабпилсом, а также в нижнем течении реки Айвиексте.



В 4:20 в среду уровень воды в Плявиняс был на 12,08 метра выше нулевой отметки наблюдательной станции, что почти на 4 метра больше, чем накануне. Во время наводнения в апреле 2013 года, самого большого за всю историю наблюдений, уровень воды на наблюдательной станции в Плявиняс достигал 13,5 метра.



Уровень воды возле железнодорожного моста в Зельки составлял 7,12 метра, что примерно на 2 метра больше, чем накануне, а ночью вода временами поднималась почти до 8 метров. В январе прошлого года во время наводнения уровень воды здесь составлял 8,6 метра.



В Екабпилсе уровень воды в Даугаве со вторника повысился на несколько сантиметров и к 4:20 в среду составлял 6,24 метра. В Екабпилсском крае затоплены территории в Крустпилсской и Салской волостях. После схода основных масс льда уровень воды в Даугавпилсе за последние сутки упал более чем на метр. Лед продолжает скапливаться в Плявиньском водохранилище.