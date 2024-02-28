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Реагируя на сегодняшнюю информацию Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) о возможной связи исполняющего обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности Яниса Вайводса с делом о взяточничестве, оппозиционная фракция "Прогрессивных" в Рижской думы потребовала отставку мэра столицы Вилниса Кирсиса ("Новое Единство"), сообщило агентство LETA. С призывом отправить председателя Рижской думы выступило и оппозиционное "Согласие".

"Даже не так существенно, за что задержан Вайводс, гораздо важнее то, что задержано доверенное лицо Вилниса Кирсиса. Кирсис долгое время прикрывал и защищал Вайводса, поэтому пришло время взять на себя ответственность и уйти в отставку", — считает бывший мэр Риги Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"), который сейчас баллотируется в Европарламент.

По данным "Прогрессивных", за последние четыре года Кирсис поручал исполняющему обязанности директора Департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янису Вайводсу руководство всеми важнейшими проектами транспортной инфраструктуры Риги стоимостью в несколько сотен миллионов евро.

Акцентируется то, что сейчас в Рижской думе идет подготовка к закупке стоимостью в 210 млн евро

на право заниматься в ближайшие пять лет содержанием дорог в столице, произведены проектирование четвертой очереди Южного моста, а также значительные работы по строительству дорожной инфраструктуры.

Принимая во внимание обвинения, выдвинутые KNAB против Вайводса, "Прогрессивные" призывают Генеральную прокуратуру и Государственный контроль провести в Департаменте внешнего пространства и мобильности

проверки амбициозных инфраструктурных и дорожных проектов руководства воеводы.

По их мнению, "пребывание Вайводса на посту нанесло существенный и доказанный ущерб бюджету думы и обрушило репутацию самоуправления", показав, что Рига не может справиться с коррупцией под своим носом, утверждают "Прогрессивные".

В свою очередь, оппозиционная фракция "Согласия" в Рижской думе сегодня обратилась к коалиции и оппозиционным партиям с призывом сотрудничать и совместно принять решение об освобождении Кирсиса от должности.

По мнению депутатов Рижской думы от "Согласия", деятельность Кирсиса можно охарактеризовать как бездействие. По мнению "Согласия", полностью исчерпан портфель доверия рижан к столичному руководству, что необходимо для эффективного управления городом, ориентированный на интересы рижан.

Еще в понедельник, 26 февраля, "Согласие" призвала мэра Риги Вилниса Кирсиса и председателя Комитета по делам сообщения и транспорта Олафа Пулкса ("Новое Единство") уйти в отставку.

Как уже сообщалось, в рамках дела, по которому Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в понедельник, 26 февраля, провело уголовно-процессуальные действия в департаменте внешнего пространства и мобильности Рижской думы, расследуется возможное предложение крупной взятки, сообщили агентству LETA в бюро.

В рамках досудебного расследования KNAB проверяет информацию о том, что исполняющий обязанности директора департамента Янис Вайводс предлагал крупную взятку другому должностному лицу, чтобы тот, используя свое служебное положение, принял благоприятное решение в его интересах.

Уголовный процесс был начат KNAB 8 января.

Параллельно в Рижской думе "завис" вопрос о выполнении требования генпрокурора Юриса Стуканса отменить решение о приватизации и последующей продаже 22 земельных участков рядом с аэропортом. Дважды на заседаниях думы при рассмотрении этого вопроса депутаты — включая нескольких коалиционных — срывали кворум.

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