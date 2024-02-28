112 из 280 призванных в Службу государственной обороны (Valsts aizsardzības dienests, VAD) молодых людей не явились на медобследование, сообщает агентство LETA со ссылкой на данные Министерства обороны.
23 января при помощи программы генерации случайных чисел для службы в латвийской армии были выбраны 300 молодых людей. 20 из них отсеяли на этапе предварительной проверки документов (они поменяли место жительства или были др. причины). Поэтому, приглашения были отправлены 280 призывникам. Из них 168 молодых людей откликнулись, а 112 проигнорировали приглашения, и им были отправлены повторные повестки. В Минобороны Латвии пока не принято решение, как поступать с молодыми людьми в случае, если не удастся установить с ними связь после повторного приглашения.
Из 168 откликнувшихся на приглашения человек после прохождения медкомиссии годными к службе были признаны 150 новобранцев.
Напомним, на третий призыв в в Службу государственной обороны не набралось достаточное количество добровольцев, поэтому 23 января впервые был проведен обязательный отбор, в котором случайным образом были выбраны молодые люди, которым и отправили приглашение на медицинское обследование.