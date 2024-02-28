23 января при помощи программы генерации случайных чисел для службы в латвийской армии были выбраны 300 молодых людей. 20 из них отсеяли на этапе предварительной проверки документов (они поменяли место жительства или были др. причины). Поэтому, приглашения были отправлены 280 призывникам. Из них 168 молодых людей откликнулись, а 112 проигнорировали приглашения, и им были отправлены повторные повестки. В Минобороны Латвии пока не принято решение, как поступать с молодыми людьми в случае, если не удастся установить с ними связь после повторного приглашения.