В следующий понедельник, 8 марта, в Риге пройдет внеочередная Генеральная ассамблея Европейского Паралимпийского комитета, которую посетят представители 35 стран, сообщило агентство LETA.

Внеочередная Генеральная ассамблея рассмотрит вопросы о действиях европейских стран в связи с решением Международного Парлимпийского комитета (МПК), разрешающим российским и белорусским спортсменам участвовать в предстоящих Паралимпийских играх в Париже.

Президент Латвийского Паралимпийского комитета Дайга Дадзите подчеркнула, что организация подобного мероприятия в Латвии является ценным сигналом для всего спортивного сообщества как в самой Латвии, так и за рубежом. Она отметила, что позиция Латвии ясна — европейские паралимпийские комитеты должны работать над тем, чтобы не допустить участия российских и белорусских спортсменов в Паралимпийских играх в Париже.

"От стран-участниц мы получили ряд предложений о том, как европейские паралимпийские комитеты могли бы действовать при различных сценариях. Один из наиболее актуальных вопросов, безусловно, будет заключаться в том, что на самом деле означает статус нейтрального спортсмена и каковы критерии, которые делают спортсмена таким", — пояснила Дадзите в заявлении Латвийского Паралимпийского комитета.

Во внеочередной Генеральной ассамблее также примут участие президент Европейского Паралимпийского комитета Раймон Блондель и президент Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич. Планируется, что к участникам обратятся посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол и министр образования и науки Латвии Анда Чакша ("Новое Единство").

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!