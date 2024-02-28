По информации Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, на Даугаве близ Екабпилса в среду вечером объявлено красное предупреждение.

Председатель Екабпилсской краевой думы Райвис Рагайнис в среду вечером сообщил, что в Екабпилсе уровень воды достиг такой отметки, которая не представляет опасности для города Екабпилса, однако ниже Екабпилса — на острове Сакас, на Сале, в селе Сала, Граваны и Крустпилсской волости — ситуация сложнее, так как в окрестностях Зелькского моста уровень воды превысил установленную нулевую отметку на 9 метров.

Самые низкие места на острове Сакас уже отрезаны от внешнего мира, несколько домохозяйств остались без электричества. В Граваны в многоквартирных домах отключено отопление из-за отключения котельной и электричества.

Подъездные пути сейчас во многих местах находятся под водой и не проезжаемы. В поселке Сала также несколько домохозяйств близки к затоплению. Луга и поймы затоплены в довольно больших объемах, разлилась река Пелите, а также Зиемельсусея.

В Крустпилсской волости затоплены почти все дороги, ведущие в Прижи, а там затоплены около десяти домохозяйств, которые в настоящее время оказались изолированными на образовавшемся острове, так как дороги затоплены. "С жителями этих домашних хозяйств мы поддерживаем контакт. В этих домохозяйствах отключилось электричество, но всю информацию мы передали предприятию Sadales tīkls, чтобы электричество было восстановлено там, где это все-таки невозможно", — рассказал Рагайнис.

При обследовании территории края было установлено, что на участке Екабпилс-Сала размыт берег возле места водозабора. Жителей попросили не приближаться к этому месту.

"Ледовых масс как таковых нет, в верховьях уровень воды даже падает. Хотя льда на Даугаве нет, объем воды огромный. Это связано и с дождем, и с маленькими речками и, вероятно, таянием. Таким образом, объем воды, проходящей сейчас через реку Сака, гораздо больше, чем это было зимой прошлого года. Если бы не было этого уплотнения от Зельки до Плявиняс, то такой объем воды ушел бы и затопило бы гораздо меньшие площади", — добавил Рагайнис.

Красное предупреждение действует на участке Даугавы от Екабпилса до Зельки.

Угроза наводнения сохранится в ближайшие дни. Специалисты отмечают, что в этом году самые большие проблемы из-за паводка могут возникнуть у проживающих возле Даугавы на участке от Екабпилса до Плявиняс.

Выше, в Аугшдаугавском крае, уровень угрозы наводнения не так высок.

Виксна подчеркнул, что развитие событий во время паводка трудно прогнозировать, но, скорее всего, угроза наводнения может сохраниться в течение недели.

Как сообщал портал Delfi, что на реке рядом с Плявиняс и выше по течению идет ледоход, уровень воды поднимается.

На реке Даугава у Плявиняс появляются и двигаются новые ледяные массы, нарушая обычное течение реки и вызывая резкие колебания уровня воды.

На заседании Екабпилсской комиссии по гражданской обороне была проверена готовность служб самоуправления к ситуациям, которые могут возникнуть, если в самоуправлении начнется наводнение.

Могут отключать электричество



В зонах обширного разлития рек может пострадать и инфраструктура энергоснабжения, сообщает Rus.lsm.lv. Поэтому AS Sadales tīkls информирует, что будет следить за ситуацией и в целях безопасности на время отключать подачу электроэнергии на пострадавших территориях. Сделать это просят и самих жителей подверженных риску территорий.

С усилением таяния льда (прежде всего в бассейне Даугавы) опасности затопления подвергаются и жилые дома. Sadales tīkls напоминает об индивидуальных мерах безопасности: важнее всего по возможности позаботиться, чтобы влага не попала в электроприборы и электропроводку.

Об обнаруженных опасных местах следует немедленно сообщать по единому номеру оперативных служб 112 либо прямо на дежурный круглосуточный номер Sadales tīkls 8404. О менее опасных ситуациях можно передать информацию и на сайте sadalestikls.lv в разделе "Сообщения о повреждениях" (Pieteikt bojājumu).

Предприятие призывает население помнить о личной безопасности:

позаботиться, чтобы во дворе, подвале и в других местах, которые могут оказаться затоплены, не находились подключенные к сети напряжения электроприборы, провода;

если возможно, заранее прекратить подачу электроэнергии в помещения, подверженные риску затопления, выключив рубильник или предохранители.



Централизованные временные отключения могут продлиться некоторое время, предупреждает Sadales tīkls — пока электроприборами не станет снова безопасно пользоваться.



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