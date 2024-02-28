В среду, 28 февраля, автомобиль Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) застрял в грязи, когда ехал по бездорожью, возвращаясь с вызова. На помощь бригаде медиков пришли неравнодушные местные жители, сообщает NMPD на своей странице в социальной сети Facebook.

"Грязь почти до колен. Все мокрое. Кроме того, на всей протяженности дорожного покрытия были лужи размером с детский бассейн, словно полоса препятствий. Да, именно так наши медики NMPD возвращались домой после вызова. Это было не более 500 метров бездорожья вдоль края поля в отдаленном районе, где застряло наше верное полноприводное транспортное средство NMPD", — говорится в публикации.

Служба благодарит Артиса Прикулиса и Гатиса Кампанса, которые на своем внедорожнике приехали на помощь.

"Парни, вы были настолько оперативны, что мы даже не успели связаться с VUGD, которые в таких случаях часто приходят к нам на помощь!", — отметили в NMPD.

Медики также выразили благодарность Марису Залансу, который с помощью своего трактора помог вытащить из грязи и внедорожник Прикулиса и Кампанса.

"Ребята, персонал бригады передает вам привет — спасибо, что были готовы помочь и рисковать своими транспортными средствами!", — говорится в сообщении.

Также NMPD поблагодарила за работу 342-ю бригаду медиков, машина которой застряла в грязи на бездорожье. Кроме того, бригада успела выехать и на следующие вызовы: к ребенку с сильным кровотечением и пожилому мужчине с серьезными проблемами со здоровьем.

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