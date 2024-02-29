В Даугаве возле железнодорожного моста Зельки, который находится между Екабпилсом и Плявиняс, уровень воды ранним утром в четверг достиг отметки 9,53 метра над нулевой точкой станции наблюдения, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ, LVĢMC).

С вечера среды вода поднялась примерно на полметра, а в последние дни — в общей сложности на пять метров. Неделю назад, 22 февраля, уровень воды на этой станции наблюдений составлял 4,41 метра.

В январе прошлого года, когда в Екабпилсе произошло крупное наводнение, максимальный уровень воды у Зелькского моста составил 8,66 метра. Рекорд паводков в этом месте был зафиксирован в 2010 году в ночь с 29 на 30 марта, когда уровень воды ненадолго поднялся до 9,65 метра над нулевой точкой станции наблюдения.

В Плявиняс и Екабпилсе уровень воды в Даугаве за ночь немного понизился. Выше Екабпилса угрозы наводнения нет, уровень воды стабильный, в ближайшие дни ожидается его постепенное повышение. Выше Даугавпилса уровень воды в реке Ликтеньупе поднимается, но по сравнению с другими годами он невысок.

В бассейне Даугавы снег и лед в основном растаяли, к тому же в ближайшие дни уже не будет идти дождь, поэтому большого подъема уровня воды в Даугаве выше Екабпилса не ожидается.

В процессе таяния ледового затора возможен резкий подъем уровня воды и наводнение в Плявиняс, а возле Зельки уровень воды тогда резко понизится.

Затоплены поймы нескольких рек в восточной части Латвии, высокий уровень воды сохраняется и в реке Миса. В начале марта половодье постепенно отступит.

Как сообщалось, на участке Даугавы от Екабпилса до Зельки в среду вечером LVĢMC объявил красное предупреждение о наводнении.

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