Даже после вторжения России в Украину, принимая решения по делам о преступлениях против безопасности государства, латвийские суды зачастую применяли к виновным мягкие или даже символические наказания, что вызывало возмущение общества. Теперь эти приговоры проанализировал Сенат Верховного суда, обнаружив в них ряд недочетов, которые нужно устранить, пишет агентство LETA со ссылкой на LSM.lv.

Главные из них — в решениях судов не хватает аргументированного обоснования выбранного наказания.

"Настало время для судебной власти осознать, что преступления против государства — это не просто обычное хулиганство. Наказания должны быть суровыми и справедливыми" — заявил президент Эдгар Ринкевич, выступая неделю назад на заседании Сейма, которое было приурочено ко второй годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

А еще за неделю до этого Рижский городской суд полностью оправдал бывшего депутата столичной думы Игоря Кузьмука, опубликовавшего призывы жертвовать для российской армии.

Председатель департамента уголовных дел Верховного суда Анита Полякова, представив оценку судебной практики, подчеркнула: суды при решении вопроса о наказании должны учитывать ряд факторов, в том числе геополитическую ситуацию в стране и мире, поскольку она может повлиять на последствия нарушения.

Но удалось ли судам с начала войны реагировать на изменения в реальной жизни и законодательстве?

"Учитывая, что были дела, которые вызывали в обществе дискуссии о соответствии наказания, можно сказать — абсолютно нет", — сказала Полякова.

С этим согласился и председатель Верховного суда Айгар Струпишс, указав, что по делам об антигосударственной деятельности суды неоднократно принимали решения так, будто войны в Украине нет.

На вопрос о том, почему к прокремлевским активистам преимущественно применялись меры, не связанные с лишением свободы, даже если следователи просили оставить их под стражей, Струпишс пояснил, что Служба государственной безопасности (СГБ) иногда не может обосновать необходимость заключения под стражу.

Поэтому будет проведен общий семинар для судей и следователей. "Потом состоится беседа между судьями и сотрудниками СГБ, чтобы методологически понять, как эти дела должны быть правильно обоснованы, чтобы получить оптимальные результаты", — заявил Струпишс.

В конце прошлого года по инициативе президента Сейм внес изменения в Уголовный закон, установив более строгие наказания за преступления против государства.

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