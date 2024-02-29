Мы в Латвии должны быть готовы, что могут серьезно усилиться гибридные атаки со стороны России, которые наблюдаются уже давно, заявил в интервью газете Diena бывший директор Бюро по защите Сатверсме (SAB) Янис Кажоциньш.

Кажоциньш согласен с выводами отчета SAB за 2023 год о том, что Латвия должна стать более внимательной к попыткам России повлиять на наше информационное пространство. Особенно если Россия начнет терпеть неудачи в Украине, она может пытаться что-то сделать и в нашем регионе, потому что "мы уязвимы". Кажоциньш напоминает, что с точки зрения Кремля Латвия является важнейшей из стран Балтии — Латвию можно контролировать с военной или политической точки зрения, тогда как в Литве и Эстонии обстоятельства гораздо сложнее.

"Поэтому мы должны быть готовы к тому, что гибридные атаки, которые наблюдаются уже давно, могут серьезно активизироваться", — подчеркнул Кажоциньш. В этом случае первой линией защиты Латвии, скорее всего, станут структуры внутренних дел, и очень плохо, что в бюджете этого года для них снова не нашлось достаточно средств.

Бывший директор SAB допускает, что после предстоящих в середине марта президентских выборов в России начнется очередная открытая волна мобилизации, и это может создать большую внутреннюю напряженность не только в народе.

"Народ настолько подавлен, что мы вряд ли увидим какие-либо выступления, и об этом также говорится в отчете SAB, но там же и верно отмечается, что в российской элите все больше дискуссий о том, каким будет будущее после Путина. Они хорошо понимают, что действия Путина в Украине — это немыслимая ошибка, а пути назад уже нет, что приводит к проблемам для России в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Поэтому за спиной Путина начинают серьезно говорить о том, что делать, чтобы не потерять свою власть и деньги", — говорит Кажоциньш.

По его словам, сейчас у элит есть возможность извлечь выгоду, переняв ушедшие иностранные компании, а также заработать на военной экономике, но это ненадолго. Вопрос в том, насколько безопасно и долго российская элита сможет сохранять такое положение. Это больше всего беспокоит представителей элиты, обладающих деньгами и властью.

"Также российская элита обеспокоена возможным расколом, потому что есть такие, кто считает, что Путин недостаточно агрессивен в войне на Украине, но есть и те, кто думает, что, если Россия продолжит в том же духе, у нее не останется никаких перспектив, поэтому нужно найти возможность положить конец этой войне и вернуться к нормальности в отношениях с Западом", — заявил Кажоциньш.

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