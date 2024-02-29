В четверг, 29 февраля, Сейм принял к рассмотрению законопроект оппозиционного Национального объединения о запрете на нахождение в Латвии автомобилей с белорусскими номерами. С 15 февраля в Латвии уже действует запрет на нахождение на территории страны машин с российскими номерами.

За передачу законопроекта на рассмотрение в парламентскую комиссию проголосовали 68 депутатов, 10 (все — от оппозиционной "Стабильности") были против. Избежали голосования, согласно протоколу, 8 депутатов — 7 от оппозиционной "Латвии на первом месте" и 1 от коалиционного Союза "зеленых" и крестьян.

В аннотации к законопроекту Нацобъединение указало, что согласно Концепции государственной обороне, Беларусь является государством-сателлитом России и политически полностью зависит от России, оказывая поддержку ее интересам на западном стратегическом направлении.

"Нет никаких сомнений, что в Республике Беларусь правит тот же самый режим, что сейчас и в Российской Федерации. Уже сейчас на территории Латвийской Республики — значительное количество транспортных средств с номерными знаками Республики Беларусь", — указывают авторы законопроекта: "Ежегодно несколько тысяч транспортных средств с белорусскими знаками нарушают правила дорожного движения, эти нарушения фиксируют радары. Нынешнее нормативное регулирование не позволяет установить конкретное количество транспортных средств, а также наблюдать тенденции в изменении числа таких транспортных средств".

Нацобъединение акцентирует то, что действующий запрет на нахождение в Латвии машин с российскими номерами можно легко обойти, перерегистрировав авто в Беларуси. Поэтому, считают авторы законопроекта, следует распространить запрет и на машины с белорусскими номерами.

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