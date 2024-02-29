В четверг, 29 февраля, Рижский городской суд полностью оправдал бывшего министра здравоохранения Илзе Винькеле (AP!) по уголовному делу о бездействии государственного должностного лица, сообщило агентство LETA. Обвинение Винькеле было предъявлено за то, что она, будучи министром, не обеспечила разработку стратегии вакцинации против вируса Covid-19, что включало в себя и закупку вакцин.

Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Прокурор Отдела координации реализации функций прокуратуры Департамента контроля деятельности и международного сотрудничества Генеральной прокуратуры обвинял Илзе Винкеле в бездействии государственного должностного лица согласно части 1-й части 319-й статьи 319 Уголовного закона.

Такое нарушене законы карается лишением свободы на срок до трех лет, либо временным лишением свободы, либо пробационным надзором, либо общественными работами, либо штрафом.

Бывшего министра здравоохранения обвиняли в том, что она не обеспечила разработку стратегии вакцинации Covid-19 для ограничения распространения вируса в Латвии, которая включает в себя закупку вакцины, ее хранение, логистику, компетентность должностных лиц и медицинских ресурсов для обеспечения процесса вакцинации.

Прокуратура утверждала, что Винькеле знала о возможном появлении вакцины от Covid-19 на мировом рынке в 2021 году и что Латвия, как член Европейского Союза, поддерживает соглашение о закупке вакцин странами-участницами ЕС, о связанных с этим проектом процедурах. Как министр, она была обязана разработать указанную стратегию до тех пор, пока не будет принято решение о количестве заказанных вакцин.

По мнению прокуратуры, не разработав стратегию, Винькеле не выполнила обязанность государственного должностного лица, то есть как публичное должностное лицо из-за халатности не выполнила действия, которые должна была совершить по закону. Соответственно, было допущено нанесение ущерба ичным интересам, охраняемым законом.

Напромним, что в ноябре 2020 года ЕС предложил странам-участницам приобрести централизованно вакцины против Covid-19, произведенные Pfizer/Biontech. Как говорится в заключении дисциплинарной коллегии Министерства здравоохранения, Латвия могла подать заявку на 841 342 дозы, но решила закупить только 97 500. Вместо 420 707 вакцин, доступных в следующем раунде, Латвия решила закупить 100 000. В результате темпы вакцинации против Covid-19 в Латвии были гораздо медленнее, чем в других странах ЕС.

Решение формировать портфель вакцин от Covid-19 опираясь на вакцины производства AstraZeneca и Johnson&Johnson было "моей стратегической, политической и человеческой ошибкой", говорила потом сама Илзе Винькеле.

Когда стало известно об отказе от вакцин, премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") потребовал отставки Илзе Винкеле. На посту министра здравоохранения ее сменил Даниэль Павлютс (также — AP!). Позже прокуратура начала расследование, и Винкеле былдо предъявлено обвинение в бездействии государственного должностного лица.

По итогам внутреннего расследования в Министерстве здравоохранения, бывший руководитель Государственного агентства лекарств Свен Хенкузенс и бывший госсекретарь министерства Дайна Мурмане-Умбрашко получили дисциплинарные взыскания за отказ от вакцин.

9 марта 2021 года Управление по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) отказало в возбуждении уголовного процесса по закупке вакцин. Однако по инициативе генерального прокурора Юриса Стуканса закупке дал оценку прокурор, и уголовный процесс был начат.

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