Ситуация на границе Латвии и России пока спокойная, однако Государственная пограничная охрана сталкивалась с попытками пересечения латвийской границы людьми, которые, возможно, являлись российскими военными или сотрудниками спецслужб. Эти попытки были предотвращены, сообщил во время дискуссии на платформе Sargs.lv начальник Госпогранохраны Гунтис Пуятс.

По словам Пуятса, на латвийско-российской границе не наблюдается усиленного потока нелегальных мигрантов, но пограничники эпизодически встречают на границе граждан России или Беларуси, которых по признакам можно отнести к "военным лицам, участникам боевых действий".

"Они пытаются незаконно попасть в Латвию. Мы таких людей задерживали. В основном они врут, сказки рассказывают. Говорят противоречивые вещи. Они не раскрывают того, что приехали сюда, например, чтобы что-то поджигать или взрывать, но профиль свидетельствует как минимум о предыдущей принадлежности к спецслужбам" — заявил глава Госпогранохраны. Все эти лица были выдворены из Латвии.

Если ситуация на границе Латвии с Россией относительно спокойная, то дела на латвийско-белорусской границы обстоят немного по-другому. В зимние месяцы на границе Латвии с Беларусью было достаточно тихо, подчеркнул Пуятс. Тишина длилась около шести-семи недель, по этой причине был отменен усиленный режим охраны границы.

Однако глава Госпогранохраны отметил, что уже в среду, 28 февраля, пограничники зафиксировали 20 попыток незаконного пересечения границы, а несколько дней назад границу Латвии из Беларуси пыталась пересечь группа из 68 человек.

Кроме того, тех лица, которые хотели попасть в Финляндию и не смогли пересечь границу из-за закрытия КПП на финской стороне, вероятно, перенаправляют на границы Латвии, Литвы и Польши.

Госпогранохрана осознает, что Беларусь является сателлитом России и выполняет ее задачи. По словам Пуятса, это означает, что маршрут нелегальных мигрантов начинается в Москве, откуда они организованно попадают в Беларусь, а затем их с помощью белорусских спецслужб пытаются вытолкнуть в Латвию.

Пуятс сообщил, что были также констатированы попытки вывести из строя ИТ-системы на восточной границе Латвии. Были зафиксированы и попытки взять под контроль дроны, но противнику это не удалось сделать. "Мы с такими попытками сталкиваемся, и есть районы, где это происходит довольно регулярно", — добавил Пуятс.

Укрепление границы

В свою очередь, командующий Земессардзе Каспарс Пуданс, говоря об укреплении внешней границы Латвии заявил, что помимо дополнительных мер для защиты границы, будет использоваться уже имеющаяся инфраструктура. Также будет вестись работа над тем, чтобы перекрыть пути проникновения в Латвию войск противника. Речь идет как о заброшенных дорогах, так и о мостах и железнодорожных путях.

"Цель — уменьшить количество коридоров вдоль границы с Беларусью и Россией, с помощью которых они могли бы совершить свое нападение. Это, конечно, комплексное мероприятие, включающее в себя использование как взрывчатых, так и невзрывчатых преград. Это и разведывательные меры, и меры применения огня, возможно, меры по введению в заблуждение", — пояснил Пуданс.

Командующий Земессардзе не вдавался в подробности того, как именно будут создаваться преграды на заброшенных дорогах, мостах и железнодорожных путях, но подчеркнул, что такие планы уже есть в разработке.

В случае необходимости вдоль границы будут созданы минные поля, отметил Пуданс. На данный момент ведется работа над тем, чтобы понять, где именно разместить эти минные поля. Однако речь идет именно о противотанковых минах, поскольку цель заключается в том, чтобы не позволить военной технике противника проникнуть на территорию Латвии. Эти мины могут быть задействованы удаленно.

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