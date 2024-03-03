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Погода в марте переменчивая — вроде солнечно, но через мгновение может начаться сильная метель, однако, несмотря на это, 17% водителей спешат сменить зимнюю резину на летнюю как только это официально разрешено — уже с начала марта.

В апреле меняют шины 59% водителей, в мае — 15%, а 8% заявили, что ездят на зимних шинах круглый год, свидетельствуют данные "Индекса ответственного вождения Carlsberg 0,0".

Госполиция призывает водителей не спешить менять зимнюю резину в начале марта, а следить за погодой. Хотя и кажется, что наступила весна, по ночам температура часто опускается ниже нуля, следовательно, безопаснее продолжать ездить на зимних шинах. Нередко и в марте дороги могут быть покрыты толстым слоем снега или льда, поэтому спешить некуда.

"Выбирая момент для перехода с зимней на летнюю резину, я слежу за погодой. Я меняю резину только тогда, когда средняя дневная температура воздуха уже довольно долго держится около +10. Чтобы снизить риски на дорогах, необходимо выбирать шины, соответствующие погодным условиям, а также тщательно оценивать качество шин и их пригодность для езды", — говорит директор Школы безопасного вождения Янис Ванкс.

Он напоминает, что летние шины различаются составом резины и тем, как эта резина реагирует на изменение температуры. Езда на зимних шинах летом имеет свои риски — шины больше изнашиваются, хуже сцепление с дорожным покрытием, что также не способствует безопасному вождению. Кроме того, ухудшается управляемость, а в экстремальных ситуациях еще и уменьшается тормозной путь. По словам Ванкса, водители, ездящие круглый год на зимней резине, в итоге не сэкономят, а наоборот, так как к будущей зиме шины могут уже износиться. "Выбирая замену шин и покупая два комплекта, вы получаете возможность ездить дольше и сохранять качество и состояние шин", — говорит он.

По данным опроса, чаще меняют шины уже в марте водители-женщины (21%), чем мужчины (14%). С другой стороны, мужчины гораздо чаще откладывают смену шин до мая (19%). В мае резину меняют лишь 11% женщин.

Данные Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) также показывают, что в марте сохраняются относительно высокие риски на дорогах, например, в 2023 году в ДТП в марте погибло 10 человек, что в два раза больше, чем в 2022 году, а 25 человек получили серьезные травмы.

Всего в марте прошлого года произошло 3 871 дорожно-транспортное происшествие, а в 2022 году — 3 414. Эти показатели еще раз заставляют задуматься о том, действительно ли стоит спешить менять резину уже в первые дни календарной весны.

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