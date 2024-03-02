Как рассказала украинка, переехавшая в Елгаву с семьей из Харьковской области в начале войны, ее сына в школе обзывали дикарем, пели гимн России и иным образом подвергали эмоциональному насилию. На случай с оскорблением украинского мальчика в Елгавской Парлиелупской школе обратили внимание не только самоуправление и Государственная полиция, но и Служба государственной безопасности (VDD), пишет портал LSM.lv.

Длительный моббинг и унижения

С журналистами украинка Алина (имя изменено) согласилась встретиться только в присутствии адвоката, так как боится, что детей или ее саму могут избить. Старшего сына из Парлиелупской школы она уже забрала.

По рассказам женщины, она каждое утро умоляла сына идти в школу, куда он отправлялся с огромным нежеланием. Унижения и моббинг начались еще в прошлом учебном году, но особенно усилились осенью. Бывало, что сын звонил из школы и просил его забрать, потому что "было страшно". Ухудшились и оценки.

"Он говорил: мама, как я могу ходить в школу, если нас в школе ненавидят? Я спросила, ненавидят в каком смысле? А он мне рассказал, что учительница математики на уроке в октябре говорила, что Украина — страна дикарей", — продолжает Алина.

Но самые обидные слова исходили от сверстников. Оккупация Харьковской области, откуда родом семья, началась в первый день войны, 24 февраля. Семья в свое время пряталась в подвале, а теперь подростки с насмешками расспрашивали о ракетах и разрушениях.

"Там было трое мальчиков, которые оскорбляли именно детей из Украины, говорили, что они свиньи, говорили — слава России, пели российский гимн", — говорит Алина.

Адвокат Нормундс Речс выразил надежду, что компетентные органы сделают соответствующие выводы и примут меры. "Я считаю, что дети — зеркало семьи. То, что происходит в семье, переносится в школу", — сказал он.

В расследовании участвует и VDD

Парлиелупская школа исторически была школой с обучением на русском языке. Это первый конфликт в школе, где учатся десятки украинских детей.

"Мы все возмущены. Мы обновили правила внутреннего распорядка школы. Мы сотрудничаем с Государственной полицией и следователем", — говорит директор школы Илзе Арбидане.

В Госполиции отказались комментировать ситуацию на камеру, заявив по телефону, что дело очень серьезное, в его расследовании задействована и VDD. В телефонной переписке представитель полиции заявила, что в настоящее время дело активно расследуется, и в интересах следствия полиция комментариев не дает.

В VDD заявили, что проверку в основном проводит Госполиция, а Служба госбезопасности поддерживает ее в рамках своей компетенции.

"Я не отрицаю, что школьники допускали нарушения в своем поведении и задевали своего сверстника эмоционально. Дело расследуется государственными учреждениями. В любом случае подростки, нарушившие правила внутреннего распорядка школы, уже известны", — заявила представитель Елгавского городского управления образования Гунта Ауза.

На вопрос, были ли оскорбления и со стороны учительницы, она ответить не смогла: "Это я не могу подтвердить. Настолько жестко — нет".

Ауза не исключила, что причиной оскорблений могла быть государственная принадлежность украинца: "Я не исключаю этот аспект, а то, что эти подростки знали гимн России — это подтвердилось".

Расследование все продолжается, и виновные, вероятно, даже не осознают, насколько серьезными могут быть последствия, добавила Ауза.

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