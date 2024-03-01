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В пятницу, 1 марта, к 17:30 жители подали в Службу государственных доходов (VID) более 224 000 деклараций, сообщили агентству LETA представители VID.

В службе также сообщили, что Система электронного декларирования (EDS) VID прошлой ночью выдержала большую нагрузку и работает без перебоев.

Однако из-за большого интереса жителей ночью и днем могли быть проблемы с подключением к системе с помощью Latvija.lv, а также eParaksts и eParaksts mobile. Поэтому служба призывала жителей пользоваться логином и паролем для EDS.

Ранее сообщалось, что 1 марта началась подача годовых деклараций. Как свидетельствует опыт, в первый день марта активность населения в подаче годовых деклараций настолько высока, что система не выдерживает перегрузки.

VID в очередной раз подчеркивает, что с подачей годовых деклараций не нужно спешить. Сделать это в добровольном порядке для возврата налогов за оправданные расходы можно в течение трех лет, тем, кто подает декларацию в обязательном порядке — до 1 июня или, если общий доход в прошлом году превысил 78 100 евро, до 1 июля.

О том, что надо учитывать при подаче декларации о доходах, читайте в материале портала Delfi — здесь.

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