В пятницу, 1 марта, в Риге прошла траурная акция в честь памяти российского оппозиционера Алексея Навального. В пятницу он был похоронен на Борисовском кладбище в Москве.

По данным портала Delfi, на акцию напротив посольства России пришли около 100 человек. Люди принесли цветы, плакаты и зажгли свечи в память о Навальном, который умер 16 февраля в колонии особого режима "Полярный волк" в Ямало-Ненецком автономном округе. Соратники оппозиционера и его семья считают, что он был убит.

Навальный был похоронен на Борисовском кладбище в Москве. Гроб с телом оппозиционера опустили в могилу на Борисовском кладбище в Братеево под музыку Фрэнка Синатры My Way.

Эта песня прозвучала и на траурной акции в Риге.

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