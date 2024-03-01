Это первый раз, когда немецкие истребители Eurofighter вылетели из Лиелварде с такой миссией, говорится в публикации ВВС Латвии в соцсети Facebook.
Российские военные самолеты над Балтийским морем обычно летают в Калининград и из Калининграда.
28 февраля НАТО объявило, что на аэродром в Лиелварде прибыли немецкие самолеты, которые в настоящее время участвуют в воздушном патрулировании стран Балтии и действуют из литовского города Шяуляй.
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