В пятницу, 1 марта, с военной базы в Лиелварде поднялись немецкие истребители, чтобы перехватить российские самолеты вблизи территориальных вод Латвии, сообщили Военно-воздушные силы (ВВС) Латвии.

Это первый раз, когда немецкие истребители Eurofighter вылетели из Лиелварде с такой миссией, говорится в публикации ВВС Латвии в соцсети Facebook.

Gaisa telpas patrulēšana @NATO darbojas pilnā spēkā un Sabiedrotie spēj reaģēt nekavējoties. Šodien no @gaisa_speki aviācijas bāzes Vācijas iznīcinātāji Eurofighter pirmo reizi devās pārtvert divus Krievijas militāros lidaparātus Latvijas teritoriālo ūdeņu tuvumā.… pic.twitter.com/WiMasve9iu — Andris Spruds (@AndrisSpruds) March 1, 2024



Российские военные самолеты над Балтийским морем обычно летают в Калининград и из Калининграда.

28 февраля НАТО объявило, что на аэродром в Лиелварде прибыли немецкие самолеты, которые в настоящее время участвуют в воздушном патрулировании стран Балтии и действуют из литовского города Шяуляй.

German jets land in Latvia 🇱🇻 to help #SecuringTheSkies above their Baltic Allies

As part of NATO's Air Policing missions the 🇩🇪 jets will be on stand-by 24/7 together with other Allies that operate out of Šiauliai Air Base, Lithuania

🔗 https://t.co/m4NAj6go9K pic.twitter.com/7aYrUJKT8p

— NATO (@NATO) February 28, 2024



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