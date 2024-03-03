Канцелярия президента Латвии объявила тендер по выбору поставщика цветочных композиций и срезанных цветов, на что планируют потратить до 42 тысяч евро в ближайшие три года, сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по надзору за закупками.

В правилах закупок указано, что поставщиком может быть любое юридическое лицо или объединение таких лиц в любом их сочетании, зарегистрированное в стране НАТО, Евросоюзе или Европейской экономической зоне (ЕЭЗ). Поставщиком также может быть физическое лицо, являющееся гражданином Латвии, гражданином страны НАТО, ЕС или ЕЭЗ.

Тендер разделен на три части: закупка цветов и флористических материалов, закупка цветочных композиций и изготовление цветочных композиций для оформления помещения Госканцелярии президента.

Ожидаемая цена контракта первой части закупки на три года составляет 6000 евро, второй части — 14 000 евро, третьей части — 21 999 евро.

Участники торгов могут подать заявку на один, несколько или все лоты. Предложение необходимо подать до 15 марта.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram