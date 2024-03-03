почти полтора года в Риге стоит брошенный микроавтобус с гуманитарной помощью, которая, скорее всего, предназначалась Украине, сообщает rus.LSM.lv.

Рижская муниципальная полиция пояснила, что до сих пор не поступило ни одного звонка по поводу брошенного автобуса на улице Лактас. Перемещать автомобиль можно только в порядке, установленном правоохранительными органами.

В Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) подтвердили, что микроавтобус был "брошен или припаркован на долгое время".

"Соответствующие транзитные номера были выданы транспортному средству в августе 2022 года, причем дважды. Учитывая, что транзитные номера действительны в течение пяти дней, если транспортное средство находится на стоянке с августа 2022 года, данное транспортное средство нельзя использовать для участия в дорожном движении", — заявил представитель дирекции Мартиньш Малмейстерс.

"4-я студия" выяснила, что микроавтобус принадлежит "Обществу поддержки SAIV", зарегистрированному по адресу: Академияс лаукумс, 1, Рига. Ранее общество совершало поездки с гуманитарной помощью в Украину.

У CSDD нет информации, почему этот микроавтобус был брошен. Если владелец все же захочет его перевезти, ему придется пройти техосмотр и получить новый транзитный номер.

Малмейстерс отметил, что, учитывая, что в августе 2022 года транспортному средству дважды были выданы транзитные номера, вероятно, существовал план его вывоза из Латвии. Возможно, машина была в плохом техническом состоянии или сыграл какой-то другой фактор.

Если парковка в данном месте не запрещена, и никто не вызывает полицию, то машина так может простоять пока не заржавеет. Перемещать транспортное средство имеют право только правоохранительные органы.

В Рижской муниципальной полиции пояснили, что транспортное средство можно признать оставленным на дороге на длительное время в трех случаях: 1. Если оно находится в месте, где остановка и стоянка запрещены более 8 часов с момента, когда при отсутствии водителя составлен протокол об административном правонарушении и предупреждение. 2. Если транспортное средство на дороге находится более 45 суток и это подтверждается предупреждающей наклейкой. 3. Если транспортное средства находится на дороге более 15 суток, что также подтверждается предупреждающей наклейкой, если не пройден технический осмотр".

Муниципальная полиция оставила на микроавтобусе предупреждение о том, что его необходимо переместить в течение 15 дней, так как не пройден техосмотр. Если владелец не отреагирует, полиция вызовет эвакуатор и перевезет его на специальное место для парковки. За это придется заплатить автовладельцу. Если все пойдет по этому сценарию, пожертвования останутся в автобусе, поскольку это частная собственность.

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