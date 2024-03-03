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Профессия врача – одна из немногих, которую депутаты Сейма могут совмещать с политической деятельностью. Депутат Сейма и врач Юрис Яковиньс последний год на пленарных заседаниях парламента не дискутирует, а заполняет медицинские документации своих пациентов, сообщает передача De facto в эфире LTV.

"Я заполняю (карточки пациентов), когда есть темы (в парламенте), которые мне уже известны", — сказал во время перерыва одного из заседаний Сейма Юрис Яковинс.

На замечание, что он занимается заполнением врачебных карточек на всех последних заседаниях парламента, депутат ответил: "Может быть, больше или меньше".

Свои действия Яковинс объясняет тем, что все вопросы уже обсуждались в комиссиях накануне: "Я привык слушать и писать одновременно. Я выполняю обе работы одновременно".

Практика семейного врача Юриса Яковинса в Валмиере является крупнейшей в Латвии, подтверждает Национальная служба здравоохранения. На начало года в его практике было зарегистрировано 7384 пациента. При этом оптимальное количество пациентов в практике семейных врачей в Латвии — до двух тысяч.

Менее полутора лет назад, приступая к работе в Сейме, Яковинс заявил Латвийскому телевидению, что у него хватает времени, чтобы работать депутатом, ухаживать за больными и спать. Чтобы все успеть, он встает в четыре утра.

Однако у депутата явно нет времени полноценно участвовать в парламентских дебатах. В этом созыве Яковинс редко выходил на трибуну. Дважды он обсуждал бюджет, один раз выступал против запрета курения в помещениях.

"Я не часто поднимался [на трибуну], но поднимался. Допустим, есть люди похуже меня, которые вообще не выходят на дебаты. Думаю, что в комиссиях Сейма я делаю достаточно", — говорит Яковинс.

Возможно, депутат действительно более активен в комиссиях, когда дело доходит до них. В прошлом году из 78 заседаний Комиссии народного хозяйства он присутствовал менее чем на половине. Зато Яковинс имеет лучший показатель посещаемости — более 80% — в Комиссии по гражданству, миграции и сплочению.

Врач объясняет, что пропускает заседания комиссий по вторникам, потому что работает дома с документами Сейма.

Практику Яковинса в качестве семейного врача обеспечивает фирма его жены - SIA "Kārvins". До попадания в Сейм владельцем компании являлся сам Яковинс. Согласно годовому отчету, в 2022 году фирма работала с оборотом 798 224 евро и прибылью 78 704 евро. На тот момент в SIA "Kārvins" работал 21 сотрудник, причем параллельно с врачебной практикой фирма начала выращивать чеснок.

В этом году запланированное государственное финансирование врачебной практики Яковинса составляет 454 308 евро.

Яковинс поясняет, что из-за большого количества пациентов ему приходится уделять много времени формальностям: "Принимаю по сто человек в день. Конечно, работаю очень быстро, многое поручаю своим помощникам".

Критерием качества своей работы он считает большое количество пациентов: "Если бы им не нравилось, они бы не приходили".

Из разъяснения Инспекции здравоохранения следует, что ношение с собой карточек пациентов может быть нарушением ведения учета медицинской документации.

Говоря в целом о правилах порядка медицинских документов, старший специалист инспекции по связям с общественностью Ивета Балоде отмечает, что вне рабочего времени медицинского учреждения медкарты пациентов должны храниться в отдельном запираемом помещении или в запирающихся шкафах.

Программа делает вывод, что доставка карточек пациентов в Сейм в кожаном портфеле вряд ли является местом хранения документов в соответствии с правилами.

В Регламенте Сейма упоминается обязанность депутатов участвовать в работе парламента, но, по сути, единственным требованием является их присутствие на пленарных заседаниях. Насколько следует быть активным в принятии законов - каждый депутат решает сам.

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